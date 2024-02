Kriminalität

Messer-Angriff in Duisburg: Schulkinder außer Lebensgefahr

Duisburg / Lesedauer: 1 min

Die beiden neun und zehn Jahre alten Kinder wurden den Ermittlern zufolge schwer verletzt. (Foto: Christoph Reichwein/dpa )

Mitten am Tag greift ein Mann in Duisburg zwei Kinder an. Die beiden können sich schwer verletzt in eine Schule retten. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.