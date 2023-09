Menschliche gegen künstliche Intelligenz

Das weiß man spätestens, seit es elektronische Navigationssysteme in Autos gibt, die einen auf Wasserstraßen leiten oder aber in Einbahnstraßen in die falsche Richtung. Weil sich die KI denkt: eine Bahn wird ja wohl reichen.

Wohin es unsere Gesellschaft führt, wenn wir die Auslagerung menschlicher Fähigkeiten weiter an vermeintlich kluge Maschinen vorantreiben, wissen nichtmal künstliche Intelligenzen selbst zu beantworten. Fürs mühsame Gehen haben wir Autos erfunden. Anstelle des analogen Stammtisches die sogenannten sozialen Medien, wo ein jeder sicher sein kann, selbst beim größtmöglichen zu verzapfenden Unsinn noch Gleichgesinnte zu finden. Während er am Stammtisch des gesunden Menschenverstandes eine rhetorische Ohrfeige riskiert, im Zweifel auch eine handfeste Watschen.

Apropos gesunder Menschenverstand: Schon per Definition wird sich eine KI eines solchen nie befleißigen können. Und das menschliche Versagen ist dem maschinellen auf jeden Fall vorzuziehen. (nyf)