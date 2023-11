Händeringend wird nach Nachwuchs gesucht: Flaschner, Maurer, Metzger ‐ was einst goldenen Boden hatte, ist nicht mehr in Mode. Doch nun kommt die Lösung ‐ vom Bundeskanzler höchstselbst. Beim Besuch in Weinheim überraschte Olaf Scholz die dort anwesenden Auszubildenden mit der Idee, dass in Kino und TV künftig mehr Handwerker gezeigt werden sollten. „Ich wünsche mir, dass es auch häufiger im Fernsehen und im Film vorkommt, dass die Berufe der Stars auch etwas mit der Realität zu tun haben.“ Wo er Recht hat, hat er Recht.

Einst, als Olaf noch klein war, war „Meister Eder und sein Pumuckl“ ganz groß ‐ zumindest als Hörspiel. Ein Schreinermeister mit Kobold, an dessen Stammtisch ein Schlossermeister und ein Automechaniker sitzen. Mehr Handwerk geht nicht. Später, als Olaf schon bei den Jusos war, wurde Meister Eder TV-Serienstar. Aber es stimmt schon, Gustl Bayrhammer ist nicht George Clooney. Und der wurde bis dato eher selten im Blaumann gesichtet.

Zurück zum Pumuckl: Dass der rothaarige Kobold mit dem gelben Pullover und der grünen Hose farblich ein Ampelmännchen ist, passt irgendwie. Tanzt er doch dem Eder stets auf der Nase herum. Frei nach seinem Motto: „Der Pumuckl gibt keine Ruh, er dichtet dir die Ohren zu.“ Wäre Christian Lindner lustig, würde der Reim auch zu ihm passen. So aber hält sich der Spaß in Grenzen. Und handwerklich ist in Berlin ja auch nicht alles Gold. (jos)