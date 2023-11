Mehrere Verletzte bei Unfall zwischen ICE und Regionalzug

Bei einem Zugunfall auf der Strecke zwischen München und Ingolstadt sind nach Angaben der Polizei sieben Menschen leicht verletzt worden. Diese Zahl könne sich aber noch ändern, der Einsatz laufe noch, sagte eine Polizeisprecherin.

Ein ICE und ein Regionalzug hätten einander an einer Weiche am Bahnhof in Reichertshausen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) „gestreift“, sagte die Sprecherin. Dabei sei keiner der beiden Züge entgleist. Polizei und Rettungskräfte waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Die Bahn kündigte an, dass die Strecke bis 3.00 Uhr am Samstagmorgen gesperrt bleibe. Fernzüge zwischen München und Nürnberg würden ohne Halt in Ingolstadt umgeleitet, sagte eine Bahn-Sprecherin.