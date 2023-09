Nordafrika

Mehr als 290 Todesopfer bei Erdbeben in Marokko

Rabat / Lesedauer: 1 min

Menschen in Rabat suchen nach einem Erdbeben Schutz und überprüfen ihre Mobiltelefone auf Neuigkeiten. (Foto: Mosa'ab Elshamy/AP )

In Marokko bebt die Erde. Auch in Großstädten wie Casablanca, Marrakesch und Agadir geraten Menschen in Panik. Die Behörden berichten von mehr als 290 Toten.

Veröffentlicht: 09.09.2023, 04:36 Von: Deutsche Presse-Agentur