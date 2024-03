Mit über 100 Attraktionen und Shows verspricht der Europa-Park zahlreiche Highlights. Im Laufe der Saison 2024 entdecken die Besucher von Deutschlands größtem Freizeitpark erstmals den Themenbereich Kroatien. Dort bietet der neue Multi Launch Coaster „Voltron Nevera powered by Rimac“ künftig ein außergewöhnliches und einzigartiges Achterbahn-Erlebnis. Zudem kehren bald die beliebten Familien-Attraktionen „Alpenexpress Enzian“ und „Tiroler Wildwasserbahn“ zurück.

Spektakuläre und familienfreundliche Attraktionen, beeindruckende Shows und abwechslungsreiche Gastronomie – im Europa-Park kommt jeder auf seine Kosten. Darüber hinaus bieten die Wasserwelt Rulantica und die Virtual-Reality-Experience YULLBE Vergnügen für die ganze Familie.

Eine außergewöhnliche Sinnesreise erleben die Gäste bei der Restaurant-Weltneuheit Eatrenalin. Die sechs parkeigenen 4-Sterne (Superior) Erlebnishotels und das Camp Resort machen den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Kurzurlaub. Die Ausstellung „Da lachen ja die Hühner – Peter Gaymanns Zeichnungen im Europa-Park“ wird bis zum 28. April 2024 verlängert.

Gewinnen Sie ein Europa-Park-Kochbuch. (Foto: Europa-Park )

An Ostern kommt Peter Gaymann erneut in den Europa-Park und wird an beiden Feiertagen bei einer großen Mal- und Zeichenaktion mit Kindern im blue fire Dome ein riesiges, über zwei Meter hohes Osterei bemalen. Viele seiner humorvollen Illustrationen sind im neuen Europa-Park Kochbuch zu finden. Die „Kulinarische Achterbahn“ fährt durch viele Länder. 66 Rezepte von den Köchen aus dem Europa-Park machen dieses Kochbuch zu einem schmackhaften Erlebnis. Wir verlosen fünf Exemplare.

