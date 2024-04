Mega Gewinnspiel: 50 Fässle Bier gratis

Die Familienbrauerei Leibinger braut auf dem Ravensburger Bierbuckel mit viel Hingabe und Leidenschaft Bier für ihre Heimat. Seit nunmehr 130 Jahren ist das Handeln geprägt von einer tiefen Verbundenheit zur Region Bodensee-Oberschwaben und den hier lebenden Menschen.

Wir sind stolz, dass unsere Leibinger Biere seit so vielen Jahren für Qualität stehen und Teil der Tradition unserer Heimat sind. Michael Leibinger

„Wir sind stolz, dass unsere Leibinger Biere seit so vielen Jahren für Qualität stehen und Teil der Tradition unserer Heimat sind“, so Geschäftsführer Michael Leibinger. Höchste Qualität und die Verarbeitung ausgewählter, regionaler Rohstoffe haben höchste Priorität. „Das Brauwasser stammt aus unserer eigenen Quelle, die Hefe für unsere Biere aus der eigenen Reinzucht, das Malz von Bauern aus der Region und auch der feine Aromahopfen kommt aus Tettnang“, so Braumeister Simon Niklas. Heimatliebe, die man schmeckt.

Daher ist die Vorfreude auf die ersten, wärmeren Sonnenstrahlen jetzt schon groß und Bierfans freuen sich, endlich wieder im Biergarten oder auf der eigenen Terrasse mit einem kühlen Bier gemeinsam anzustoßen. Der passende Begleiter hierfür lässt nicht lange auf sich warten, das praktische 5-l-Fässle gefüllt mit ganz viel Heimatliebe vom Bierbuckel.

Nachdem das Edel im vorigen Jahr nicht nur in ein neues Gebinde, sondern auch in ein neues Gewand geschlüpft ist, gibt es passend dazu ab sofort auch das 5-l-Fässle im neuen Design. Angelehnt an das Helles 5-l-Fässle, das sich bereits seit ein paar Jahren an großer Beliebtheit erfreut. Das Fässle ist der ideale Begleiter zum Grillen, Campen, Fußball schauen, Bierkränzchen oder unterwegs mit Freunden. Durch den integrierten Zapfhahn bieten die Fässle fassfrischen Biergenuss und Geselligkeit ohne weiteres Zubehör.

Für den stilechten Start in die Sommersaison verlosen wir 50x5-l-Partyfässle und wünschen den Teilnehmenden viel Erfolg. Mehr Informationen www.leibinger.de

Hier geht’s zum Gewinnspiel: sz.schwaebische.de/super-Donnerstag

Die Gewinner von 5 x 2 Eintrittskarten für einen Besuch im Europa-Park in Rust: 1. Andreas Sonntag 2. Daniela Kieferle 3. Jürgen Rimmele 4. Sabine Maurer 5. Carolin Vollmer

Schon mal vormerken: Beim kommenden „Super Donnerstag“ suchen wir ein Zwillingspaar, das einen attraktiven Preis gewinnen kann. Außerdem verlosen wir zeitnah Eintrittskarten für einen Besuch in der Waldburg bzw. ein großes Ritteressen. Attraktiv ist auch der Preis beim Gewinnspiel am 11. April 2024: Die Gewinner dürfen an der ersten Fahrt mit der neuen Achterbahn im Europa-Park teilnehmen.