Matthias Schweighöfers Rat für eine gute Beziehung

Matthias Schweighöfer findet das Liebesglück mit seiner Partnerin in getrennten Wohnungen. „Das hat auch Vorteile, weil du den anderen vermissen kannst“, so der 42-Jährige im Interview mit „Bunte“ vom Mittwoch. Seine Freundin Ruby O. Fee (28) auch mal von zu Hause abzuholen, sei „echt schön“. In Berlin seien sie aber gerade dabei, näher zueinander zu ziehen.

Schweighöfer besitzt laut Interview Immobilien in London, Los Angeles und Berlin. „In London hat Ruby schon unser gemeinsames Häuschen eingerichtet“, so Schweighöfer. Trotzdem ist er der Meinung: „Getrennte Wohnungen sind gut für die Liebe“.