Man sagt Deutschland ja bei Fußball–Großereignissen unablässig nach, dass die Nation aus 83 Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainern bestehe. Im Augenblick hat Deutschland aber 0,0 Bundestrainer. Der grassierende und allgegenwärtige Personalmangel hat also nun auch die Spitze des Spitzenfußballs erreicht, was die Lage naturgemäß reichlich zuspitzt. Ja es geht sogar so weit, dass manche Leute dafür plädieren, Lothar Matthäus zum Nationaltrainer zu befördern.

Zu seinen Qualifikationen zählen fünf geschlossene und wieder geschiedene Ehen. Der Mann weiß also auf jeden Fall, wie so ein Transfermarkt funktioniert. Womöglich gibt es aber auch Spieler, die bei dem Namen Matthäus murren würden, weil der ehemalige Rekord–Nationalspieler nach seiner aktiven Laufbahn ja mehr durch Sprach–Pirouetten aufgefallen ist denn als erfolgreicher Fußballlehrer. Auf ihn gegen Formulierungen wie „Wäre, wäre Fahrradkette“ zurück oder — unvergessen: „Gewollt hab ich schon gemocht, aber gedurft ham sie mich nicht gelassen.“

Das könnte am Ende auch über einem gescheiterten Engagement von Lothar Matthäus im aktuellen Fall der Suche nach dem Bundestrainer stehen. Obwohl Matthäus schon in aller Bescheidenheit hat verlauten lasse, dass der Job als Teamchef der Nationalelf nicht in seine Lebensplanung passe. Wahrscheinlich kommt ihm diese Aufgabe wegen einer sechsten Hochzeit ungelegen. (nyf)