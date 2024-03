Mann aus Gleis gerettet - in letzter Sekunde

Bahn

München / Lesedauer: 1 min

In München ist ein Mann in letzter Sekunde vor einer einfahrenden S-Bahn gerettet worden. (Foto: Sven Hoppe/dpa )

Geistesgegenwart und großen Mut hat ein Mann in München bewiesen. Am Hauptbahnhof rettete er einen Reisenden - in letzter Sekunde.