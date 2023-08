Fünf Tage nach dem schweren Sturm, der erhebliche Schäden auf Mallorca und der Nachbarinsel Menorca verursachte, liegt das Mittelmeer wieder ruhig und friedlich da. Aber von der Neun–Meter–Segeljacht „Makan Angin“ (mit dem Heimathafen Frankfurt am Main) und ihren beiden deutschen Besatzungsmitgliedern fehlt bis heute jede Spur.

Der spanische Seenotrettungsdienst ist skeptisch, dass die beiden Urlauber noch lebend geborgen werden können. Bei den Touristen soll es sich, spanischen Angaben zufolge, um einen 53 Jahre alten deutschen Ex–Basketballprofi aus dem Bundesland Hessen handeln, der mit seinem 19 Jahre alten Sohn unterwegs war. Sie waren mit dem Boot am Sonntagmorgen von Menorca Richtung Mallorca gestartet.

„Wir haben ein großes Gebiet zwischen Menorca und Mallorca abgesucht. Aber wir haben das Segelboot nicht finden können“, teilte ein Sprecher des Seenotdienstes mit. Seit Tagen sind zahlreiche Hubschrauber, Flugzeuge und Rettungsschiffe zwischen den Inseln Menorca und Mallorca im Einsatz. Auch Handels– und Freizeitkapitäne wurden aufgerufen, die Augen offenzuhalten.

Kaum mehr Überlebenschancen

Mit jedem Tag sinkt die Hoffnung, dass die beiden deutschen Touristen noch gerettet werden können. Auch, weil das Seewetter am Tag des Unglücks sehr schlecht war. Zwischen Menorca und Mallorca türmten sich bis zu sechs Meter hohe Wellen auf. Ein Sturm fegte mit Böen von bis zu 100 Stundenkilometern über das Wasser, Starkregen prasselte vom Himmel.

Der spanische Wetterdienst hatte bereits zwei Tage vor dem Unglück vor dem aufziehenden Unwetter mit „hurrikanähnlichen“ Windböen gewarnt. Oranger Alarm, die zweithöchste Warnstufe, war auf Menorca und Mallorca, die zu den Balearischen Inseln gehören, ausgerufen worden. „Seien Sie vorsichtig. Es können schwere Personen– und Sachschäden entstehen“, hieß es im Warnhinweis.

Warum stachen der Familienvater und sein gerade erwachsen gewordener Sohn trotzdem mit der „Makan Angin“ von Menorca aus zu einem Tagestörn Richtung Mallorca in See? Die Abfrage des örtlichen Seewetterberichts, der auf Spanisch und Englisch veröffentlicht wird, gehört vor einer solchen Tour durch den Seekorridor zwischen den beiden Inseln zu den grundlegenden Sicherheitsregeln.

Telefonat vor Funkabbruch

Wie Inselmedien unter Berufung auf die Behörden berichteten, waren die beiden am frühen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr vom Hafen Cala Galdana auf Menorca gestartet. Sie gingen auf Kurs Südwest und wollten im Laufe des Tages den Jachthafen des mallorquinischen Ferienortes Cala d’Or erreichen. Dieser liegt in Luftlinie rund 90 Kilometer vom Ausgangspunkt entfernt.

Als die „Makan Angin“ Menorca verließ, war es noch dunkel. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Und das Meer war noch ruhig. Möglicherweise wollten die beiden versuchen, vor Eintreffen des Unwetters Mallorca zu erreichen. Niemand weiß bisher die Antwort. Sicher ist nur, dass sich das am Morgen noch so friedliche Mittelmeer wenige Stunden später in eine Hölle verwandelte.

Gegen 10 Uhr morgens brach der Kontakt mit dem Boot ab. Kurz zuvor hatte ein Familienangehöriger der an Bord befindlichen deutschen Touristen noch mit ihnen telefoniert. Als es auch am Abend von den beiden keine Nachricht gab, alarmierte die Familie die Polizei und den Seenotdienst.

Warum sind sie rausgefahren?

Nach einem Bericht der „Bild“ soll das Boot einem auf Mallorca lebenden Angehörigen des vermissten Familienvaters gehören. Demzufolge hatten Vater und Sohn am vergangenen Samstag ihren Segelausflug vom mallorquinischen Cala d’Or gestartet. Am Sonntag hätten sie wieder von Menorca nach Cala d’Or zurücksegeln wollen.

Das Blatt zitiert den Chef eines Bootscharter–Unternehmens in Cala d‘Or: „Am Sonntag bemerkte ich den leeren Liegeplatz, dachte aber, sie seien wegen des schlechten Wetters länger auf Menorca geblieben.“ Der Skipper der „Makan Angin“ sei eigentlich ein erfahrener Segler gewesen. Und angesichts der am Samstag schon bekannten Unwetterwarnung wird der Mann mit den Worten zitiert: „Mich wundert, dass er überhaupt rausgefahren ist.“