Endlich, die Gleichberechtigung ist auf dem Vormarsch, das geht aus einer Studie hervor, in der es heißt: Jeder zweite Vater will die Hälfte der Kinderbetreuung tragen! Da soll noch einer klagen, Männer würden sich vor ihrer Verantwortung drücken. Zugegeben, in der Studie heißt es auch, dass in der Praxis nur jeder fünfte Vater diesen Vorsatz umsetzt, doch das sollte den Herren nicht böse ausgelegt werden: Gut Ding will schließlich Weile haben.

Aufzuhalten ist die Gleichstellung sowieso nicht. So wollen einer Stammtisch-Befragung nach 78 Prozent der Männer aus Familien- oder Paarhaushalten regelmäßig kochen und den Müll rausbringen. Es sei denn, es ist dunkel, die Sonne scheint oder es läuft eine Sportübertragung, aber das versteht sich ja von selbst.

Und noch was: Männer stehen zu ihren Schwächen. So lehnen 64 Prozent die Teilhabe am Wäschewaschen ab, verbunden mit dem Geständnis, ihnen fehle das technische Verständnis im Umgang mit Waschmaschine und Wäscheklammern.

Es kommt noch besser: Männer können auch gönnen. So heißt es in der besagten Studie, zwei Drittel der Väter befürworteten gleiche berufliche Chancen und eine finanzielle Unabhängigkeit beider Elternteile. Was allerdings die Vermutung nahe legt, dass ein Drittel darauf gar keinen Wert legt. Diese Männer werden jedoch zum Teufel gejagt, von 100 Prozent der Frauen. (dg)