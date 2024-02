Man mag ihn oder man mag ihn nicht: Komiker Luke Mockridge (34) polarisiert mit Witzen, die teilweise unter die Gürtellinie gehen. Mockridge präsentiert sein neues Bühnenprogramm „Trippy“ am 19. April 2024 live in der Bigbox Allgäu in Kempten. Vorher gibt er der „Schwäbischen Zeitung“ dieses Interview.

Herr Mockridge, angenommen, Sie möchten unsere Leser spontan zum Lachen bringen. Wie machen Sie das?

Uiuiui. Das ist ja mehr Druck als bei „LOL“ mit Bully Herbig. (lacht) Aber im Ernst: Ich habe mal gelesen, dass es drei Dinge gibt, die überall auf der Welt lustig sind. Erstens: Wenn eine Frau einen Mann mit einem Küchenutensil verprügelt. Zweitens: Wenn sich zwei erwachsene Männer wie Zwillinge anziehen. Drittens: Ein lauter Furz in einer angespannten Situation. Es ist empirisch er- wiesen, dass darüber gelacht wird. Wer das nicht lustig findet, ist selbst das Problem. (lacht)

Können Sie uns Ihren Lieblingswitz erzählen?

Ich habe keinen. Wenn ich Witze höre, denke ich meistens: Boah, war der schlecht. Und wenn er gut ist, denke ich: Mist, warum bin ich nicht darauf gekommen?

Wie bringen Sie die Besucher bei Ihrem neuen Bühnenprogramm „Trippy“ um Lachen?

Die Welt wird immer ernster und abgefahrener. Was bei allen negativen Schlagzeilen fehlt, ist ein humorvoller Blick auf die Ereignisse. Der Blick auf Amerika zum Beispiel ist in meinem Programm sehr wichtig.

Bei der Präsidentschaftswahl zwischen Joe Biden und Donald Trump frage ich mich: Gibt’s in Amerika bei 300 Millionen Einwohnern niemand besseren? Der eine ist gefühlt 400 Jahre alt und der andere agiert wie ein stures, vertrotteltes Pferd. Die Amis sollten lieber Tom Hanks oder Meryl Streep fragen, ob sie sich zur Wahl stellen. (lacht) Oder mich!

Worum geht es noch?

Es gibt eine Passage in meinem Programm, wo ich mir relativ sicher bin, dass Aliens schon längst hier sind. Wenn man sich die Welt so anschaut, gibt’s Menschen, die wir alle kennen - aber die etwas anders sind. Anders kann ich mir diese Liegefahrradfahrer nicht erklären. Ich setze mich auf der Bühne auch ans Klavier.

Ich versuche mich in die Lage zu versetzen, was Beethoven, Bach und Mozart gedacht haben, als sie ihre Songs früher komponierten. Wir vergöttern diese Menschen als geniale und ernstzunehmende Musiker. Am Ende des Tages waren das aber auch narzisstische Typen, die die Leute beeindrucken wollten. Die Mondscheinsonate ist heutzutage nichts anderes als eine Instagram-Story. Darüber hinaus versuche ich übrigens alles, was in meinem Leben passiert ist, lustig darzubieten.

In Ihrem jungen Leben ist viel passiert. Über den Auftritt im ZDF-Fernsehgarten vor vier Jahren wurde viel diskutiert. Damals hatten Sie über den angeblichen Kartoffelduft älterer Menschen gescherzt. Würden Sie das heute wieder machen?

Ja, auf jeden Fall. Man darf nicht den Fehler machen und glauben, dass alle Menschen jeden Gag lustig finden müssen. Der Anspruch, dass alle es lustig finden müssen, grenzt an Autokratie. Wenn man etwas nicht lustig findet, kann man abschalten.

Ich würde alles, was ich beruflich im Leben gemacht habe, wahrscheinlich so wieder machen. Ich bereue wenig bis gar nichts. Luke Mockridge

Die Besucher dürfen nicht darauf hoffen, dass ein Künstler diesen oder jenen Gag nicht macht. Ich würde alles, was ich beruflich im Leben gemacht habe, wahrscheinlich so wieder machen. Ich bereue wenig bis gar nichts.

Gibt’s Randgruppen, über die Sie niemals Witze machen?

Das will ich dogmatisch nicht ausschließen. Ich finde, man darf über alles Witze machen. Ich würde nie mit dem Stopp-Schild in einen kreativen Diskurs gehen. Jedes Thema geht. Je heikler, desto klüger muss die Pointe sein.

Sie haben in mehreren Interviews Ihr exzessives Partyverhalten in jungen Jahren bereut. Sind Sie ruhiger geworden?

Ja. Auch wenn ich nicht stolz darauf bin, sind das Erfahrungen gewesen, aus den ich etwas ziehen konnte. Fehler werden gemacht, um daraus zu lernen. Gesellschaftlich sind wir gerade dabei, alte Fehler auszugraben, um Menschen im Hier und Jetzt Probleme zu bereiten. In den sozialen Netzwerken werden wir immer besser darin, einen Bullshitfilter über Dinge zu legen. So hat sich meine Situation auch neu bewerten lassen.

Sie nennen sich selbst ein Emo-Kind. Was meinen Sie damit?

Emo war eine Musikrichtung Anfang der 2000er-Jahre. Jede Generation hat sein kulturelles Emo-Fluss-Delta. Für Kinder der 80er ist es The Cure, für 90er Nirvana, für die 2000er My Chemical Romance. Ich erwähne es, weil ich mit 20 Jahren die Haare im Gesicht hatte, lackierte Nägel und Kajal auftrug. Das war okay damals. Teile der Gesellschaft schauen jetzt auf die Jugendlichen Anfang 20 und rümpfen die Stirn. Nach dem Motto „Ihr seid so komisch, ihr klebt euch fest“. Es ist das erste Mal, dass eine Generation kollektiv abgelehnt wird. Die junge Generation war aber schon immer nervig für die Älteren. Und bitte, bitte, sie muss auch nervig bleiben. Nur so erreicht man Fortschritt!