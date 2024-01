Der Wiener Opernball am 8. Februar wirft seine Schatten voraus. Wer sich noch schnell ein Ticket zum exklusivsten Walzer-Tanztee der Welt sicher will, ist schon zu spät dran. Vielleicht ganz gut so, denn die Eintrittskarte allein kostet immerhin 385 Euro. Womit noch nicht einmal ein Sitzplatz verbunden ist. Wer im Rahmen des Balls auch logieren will, braucht noch eine ganze Stange mehr Geld: Die billigsten Logen kosten 14.000 Euro. Da loben wir uns die Straßenfasnet in unseren Gefilden, welche bis auf variable Getränkekosten ja praktisch gratis ist. Und Walzer tanzen können muss man auch nicht.

Für den berühmten Baulöwen Richard „Mörtel“ Lugner ist der Opernball bekanntermaßen der Termin, an dem für den 91-Jährigen Geburtstag, Weihnachten, Ostern und St. Martin auf einen Tag fallen. Die Freude teilt er heuer mit der Witwe von Elvis, namentlich eine gewisse Priscilla Presley. Die mittlerweile immerhin 78-Jährige sieht dank der Kunstfertigkeit diverser Schönheitschirurgen aber keinen Tag älter als 77 aus.

Natürlich muss Lugner für seine Ballbegleitung schon ein bisschen mehr zahlen als Eintritt und Loge. Über die Gagen wird alle Jahre wieder wild spekuliert. Wie viel Zaster es am Ende kostet, Frau Presley übers Parkett zerren zu dürfen, bleibt aber wie immer geheim. Womit wir auch bei der günstigsten Variante wären, um den Ball zu genießen: sich einfach von Lugner einladen lassen. (nyf)