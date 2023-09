Als ihr in der Stadt alles zu viel wurde, kaufte Ex-„Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis sich einen alten Bauernhof auf dem platten Land. Über ihre Landflucht hat sie jetzt ein Buch geschrieben. Im Gespräch mit Philipp Hedemann spricht die 48–Jährige über ihren Abschied von der „Tagesschau“, den Umgang mit schlechten Quoten. Zervakis, die als Kind griechischer Gastarbeiter in Hamburg–Harburg aufgewachsen ist, erzählt außerdem, wie sie auf dem Land Kraft tankt und sich die Liebe der Landbevölkerung erarbeitet, warum sie über derbe Witze lacht und weshalb sie mit ihrer Familie doch wieder in der Stadt lebt.

Frau Zervakis, Sie haben ein altes Bauernhaus in Schleswig–Holstein gekauft und sind während der Corona–Zeit aus der Stadt aufs Land geflohen. Warum?

Ich wünschte, ich könnte etwas anderes sagen, aber es hat wohl auch ein bisschen was mit Älterwerden zu tun. Bei mir ist ja immer Tohuwabohu. Und ich war auf der Suche nach einem Ort, um runterzukommen und um den Kopf gedanklich mal wieder frei zu bekommen. Ortswechsel tun einem bekanntlich immer gut.

Die Quoten Ihrer Sendung „Zervakis & Opdenhövel. Live“ bleiben bislang unter den Erwartungen. Spielt das auch eine Rolle bei Ihrem Rückzug aufs Land?

Ja, ich kann mich auf dem Land immer ganz gut resetten. Ich kann dort leichter mal zeitweise ausblenden, dass es bislang nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe und mich zugleich konzentrieren und mir sagen: „Hey, es ist immer noch kein Untergang und manchmal benötigen Dinge Zeit! Mach weiter!“

Haben Sie je bereut, Ihren sicheren Job als „Tagesschau“-Sprecherin aufgegeben zu haben?

Nein. Natürlich hätte ich irgendwann wie Dagmar Berghoff in Rente gehen können. Aber mir fehlte die Spielwiese nebenbei. Als plötzlich aus heiterem Himmel das Angebot von ProSieben kam — darum hatte ich mich ja nicht aktiv beworben — habe ich es auch als Zeichen gewertet. Vielleicht sollte ich das einfach machen. Natürlich ist es jetzt anstrengender als vorher, als man sich der Quote immer sicher sein konnte. Trotzdem sehe ich meine Entscheidung immer noch als den richtigen Weg für mich.

In Ihrem Beruf werden Sie ständig mit Nachrichten bombardiert. Oft mit schlechten. Gelingt es Ihnen auf dem Land besser, sich dem zeitweise zu entziehen?

Auf jeden Fall. Vielleicht liegt es auch an der frischen Luft und der Tatsache, dass ich auf dem Land viel früher müde bin. Um halb zehn bin ich oft so platt, dass ich einfach ins Bett gehe, anstatt noch alle Nachrichten zu checken. Ich kann auf dem Land hervorragend schlafen, und es fällt mir weniger auf, wenn ich mal zwei Tage überhaupt gar keine Nachrichten konsumiere. Mir tut das gut. Denn bei den Nachrichten überwiegt ja meist das Negative: der Krieg, die Preise, der Stress in der Koalition, die AfD–Zahlen. Man könnte fast Schnappatmung bekommen und denken: „Wie wollen wir das bloß alles auf die Reihe bekommen?“ Da ist es herrlich, wenn man auch mal mit so profanen Dingen wie Unkrautzupfen abgelenkt ist und all das mal nicht mitbekommt. Mir hilft es total, mir klarzumachen, dass es hier, wo wir sind, ja doch ganz schön ist, bevor ich wieder in die Nachrichtenwelt eintauche.

Was gefällt Ihnen noch am Leben auf dem Land?

Die Ruhe. Aber als Stadtmensch — ich bin Hamburgerin — musste ich erst mal lernen, die Ruhe auszuhalten. Wenn die Vögel nicht zwitschern und man manchmal einfach gar nichts hört, denkt man zunächst: Wer hat eigentlich vergessen, die Akustik anzuschalten.

Und was ist mit der Landbevölkerung?

Ich bin — wie die meisten Menschen — ein Gewohnheitstier. Aber wenn man von der Stadt aufs Land zieht, muss man sich umstellen. Vor allem in Schleswig–Holstein. Dort muss man sich die Liebe der Leute erarbeiten.

Wie erarbeitet man sich die Liebe der Landbevölkerung?

Indem man auf sie zugeht. Das Haus, das ich gekauft habe, war nicht komplett saniert. Es stellte sich sehr schnell heraus, dass ich auf Hilfe vor Ort angewiesen sein würde. Ich musste mir selbst in den Hintern treten und wieder lernen, auf fremde Menschen zuzugehen und sie anzusprechen.

Fällt es den Menschen nicht schwer, Sie unvoreingenommen kennenzulernen, weil sie Sie aus dem Fernsehen kennen und vielleicht schon ein gewisses Bild von Ihnen haben?

Das haben Sie mich nicht spüren lassen, auch wenn sie mir später gestanden haben, dass es schon vor meinem Umzug die Runde gemacht hat, dass ich das Haus gekauft habe. Vielleicht liegt es an der schleswig–holsteinischen Natur, dass sie mich ganz normal behandelt haben. Wie jeden anderen Menschen auch. Das fand ich gut. Denn ich hatte vorher schon ein bisschen Bedenken, dass sie denken: Jetzt kommt die Frau aus dem Fernsehen und meint, sie sei etwas Besseres. So habe ich natürlich nie gedacht. Wenn ich auf dem Land bin, bin ich zu 60 Prozent des Tages in Gummistiefeln unterwegs.

Mittlerweile leben Sie wieder in Hamburg, sind nur an den Wochenenden und in den Ferien auf Ihrem Bauernhof. Ist Ihr Landflucht–Experiment gescheitert?

Als ich meiner Mutter erzählt habe, dass ich aufs Land ziehen wolle, hat sie mich herzlich ausgelacht und gesagt: „Du? Land? Dauert nix lang.“ Sie hat mal wieder recht behalten. Trotzdem würde ich nicht von Scheitern sprechen. Für mich ist das Experiment eigentlich genau so gelaufen, wie ich es mir ausgemalt hatte: Ich probiere es aus, und wenn es mir gefällt, dann bleibe ich länger. Mein Bauchgefühl hat allerdings von Anfang an gesagt, dass es wohl nicht für immer sein würde. Trotzdem bin ich mit einem wertvollen Erfahrungsschatz vom Land zurückgekommen.

Welche wertvollen Erfahrungen haben Sie gemacht?

Ich habe Demut vor der Natur, der Landwirtschaft und den Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten gelernt. Wenn ich früher im Supermarkt vor einem leeren Mehlregal stand, habe ich mich geärgert. Wenn ich jetzt vor einem Weizenfeld stehe und mitbekomme, wie die Landwirte vor Ort um ihre Ernte bangen, weil es zu viel geregnet hat, dann wird einem viel bewusster, wie viel Arbeit und Mühe in unserem Essen steckt.

Auf dem Land wird nicht nur Getreide, sondern auch Fleisch produziert ...

Ich habe oft einen totalen Jieper auf Cabanossi–Würste, aber seitdem ich auf dem Land dabei war, als ein Lamm mit einem Bolzenschussgerät getötet wurde, verkneife ich mir die Würste viel öfter. Lamm esse sich seitdem nur noch in Gegenwart der griechischen Verwandtschaft zum Osterfest. Das Bild von der Schlachtung hat sich in meinem Kopf manifestiert.

Hat das Leben auf dem Land Sie umweltbewusster gemacht?

Ja. Ich glaube, die meisten von uns wissen, dass wir mehr für den Klimaschutz tun müssen. Bei dem Thema wird hauptsächlich auf Freiwilligkeit gesetzt. Das klappt nur bedingt. Auch bei mir. Und ich glaube, so ticken viele Menschen. Darum bin ich für mehr Verbote und klare Regeln beim Klimaschutz.

In Ihrem neuen Buch „Landgang. Berichte von außerhalb der Stadt“ denken Sie viel über die Unterschiede zwischen dem Stadt– und dem Landleben nach. Was sind die größten Unterschiede?

Ein Unterschied ist, dass es auf dem Land herrlich ehrlich zugeht. Einmal war ich mit einem Nachbarn, der mir geholfen hatte, unser Gewächshaus zu reparieren, in der Kneipe. Am Tresen bekam ich von seinem Kumpel dann folgenden Spruch mit: „Lieber widerlich als wieder nicht.“ Ich musste darüber herzlich lachen. Aber hätte man den Spruch in der Stadt bringen können?

Wer gefällt Ihnen besser: Stadtmenschen oder Landmenschen?

Das kann ich so pauschal nicht beantworten. Ich kenne in der Stadt genauso viele liebe Menschen, wie auf dem Land. Allerdings finde ich, dass die Menschen in der Stadt nach Corona noch hektischer sind. Sie setzen sich ihre Kopfhörer ein und verschwinden damit in ihrem Ego–Tunnel. Es wird noch mehr gemotzt. Auf dem Land sind alle noch einen Tacken entspannter. Das Zwischenmenschliche spielt eine größere Rolle. Darum ist der Aufenthalt auf dem Land für mich immer ein gutes Bootcamp.

Begegnen Landmenschen Stadtmenschen mit Vorbehalten?

Wenn man sich in Schleswig–Holstein die Autokennzeichen anguckt, sieht man schon sehr viele Hamburger Kennzeichen. Ich kann mir vorstellen, dass sich das für die Einheimischen ein bisschen wie eine Invasion anfühlt. Die Stadtmenschen auf dem Land bilden teilweise ja auch eigene Enklaven, ein kleines eigenes Universum. Viele Einheimische befürchten, dass so ihre Idylle gestört und der Schlag Mensch durcheinandergeraten könnte.

Sie kommen nicht nur aus der Stadt, sondern haben auch noch einen Migrationshintergrund? Spielt das auf dem Land eine Rolle?

Ich hatte damit — Gott sei Dank — noch nie Probleme. Weder in der Schulzeit noch in der Arbeitswelt. Und auch nicht auf dem Land.

Zur Person: Linda Zervakis (48) wurde in Hamburg geboren, arbeitete nach dem Abitur als Werbetexterin, für verschiedene Radiosender und TV–Produktionsfirmen. 2010 wurde sie Sprecherin der Tagesschau. Nach elf Jahren wechselte sie zu ProSieben und moderiert dort unter anderem „Zervakis & Opdenhövel. Live“. Sie lebt mit ihrer Familie in Hamburg.

Das Buch: „Landgang. Berichte von außerhalb der Stadt“ ist im Ullstein–Verlag erschienen. 220 Seiten, 17,99 Euro.