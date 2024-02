Unter Studenten ist es kein Witz: dass sich so mancher Erst- bis Zwölftsemestler aufgrund seines Durstes lange Zeit allein durch die Rückgabe des Leerguts über Wasser halten könne. Ein leidenschaftlicher Flaschensammler aus Bayern macht sich einen Spaß daraus, nach der Rückgabe am Automaten den Pfandbon aufzuheben und Fotos davon im Internet zu verbreiten. Unter dem besonderen Hinweis, wenn der jeweilige Beleg einen neuen Rekord dokumentiert. Wie neulich in einem Supermarkt in Neuburg an der Donau, wie der „Merkur“ schreibt.

Sage und schreibe 57,29 Euro weist der Bon aus. Im Flaschen bedeutet das 226 mal Einweg, sieben mal Mehrweg. In der Nachricht steht aber leider nicht, wie lange der mysteriöse Pfandflaschen-Rekordler den Automat blockiert hat. Und ob die Angelegenheit reibungslos vonstatten ging oder ein Mitarbeiter per Ausruf zum Leergutautomaten hat antraben müssen, weil wieder mal etwas verklemmt war. Oder die Maschinen den Strichcode nicht hat lesen können. Unabhängig vom monetären Gegenwert leerer Flaschen, gibt es eine Diskussion darüber, wie umweltfreundlich solche Behälter sind. Ob Glas besser sei als Plastik. Ob Mehrweg besser sei als Einweg. Und wo Büchsen in Umweltfragen einzusortieren wären. Wir glauben fest daran, dass es immer noch am besten ist, sein Bier im Wirtshaus vom Fass zu trinken. Denn da stellen sich solche Fragen erst gar nicht. (nyf)