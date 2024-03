Am 26.03.2024 ereignete sich am frühen Vormittag ein Lawinenabgang am Piz Buin im Gemeindegebiet Partenen. Ein Ehepaar aus Deutschland, beide im Alter von 46 und 43 Jahren, war mit Skiern von der Wiesbadner Hütte unterwegs, um in Richtung Ochsental aufzusteigen. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse entschieden sie sich jedoch, umzukehren.

Anstatt den Aufstiegsweg zurückzunehmen, fuhren sie über die „Grüne Kuppe“. Dabei löste sich ein Schneebrett in einem steilen Nordhang und riss beide mit. Der Ehemann blieb an der Oberfläche des Schneebretts, während seine Frau komplett verschüttet wurde.

LVS-Signal rettet Leben

Der 46-Jährige konnte das LVS-Signal seiner Frau orten und begann mit der Bergung. Eine unbeteiligte Skitourengeherin alarmierte die Rettungskräfte und half bei der Bergung und Reanimation, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Welche Arten von Lawinen besonders gefährlich sind, sehen Sie im Video.

Die 43-Jährige wurde mit einem Hubschrauber ins LKH Feldkirch gebracht und befindet sich in einem kritischen Zustand. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte Lawinenwarnstufe 3 und es gab starken böigen Wind. Die Lawine hatte eine Breite von ca. 100 Metern und eine Länge von ca. 150 Metern. Der Unfall ereignete sich auf einer Seehöhe von 2.410 Metern. An der Rettungsaktion waren zwei Rettungshubschrauber (Robin 1 und Gallus 1), Polizeihubschrauber Libelle Hohenems mit einem Hundeführer und 10 Bergretter aus Partenen beteiligt.