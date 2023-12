„Last Chrismas“ in den Schweizer Bergen

um Glück geht sie jetzt vorbei, die Zeit, in der unaufhörlich überall der Weihnachtshit schlechthin erschallt: „Last Christmas“ vom britischen Pop-Duo „Wham“. Dass es der 1984 erschienene Song zum Status einer musikalischen Advents-Gehirnwäsche schaffen würde, war nicht abzusehen. Nicht viele Leute wissen, dass das Musikvideo zum Weihnachtsgedudel im Schweizer Skiort Saas-Fee im Kanton Wallis gedreht wurde. Seinerzeit lag andernorts zu wenig Schnee.

Die Saas-Feeer Bürgerinnen und Bürger erinnern sich heute noch an die rauschenden Partys, die die Popstars gefeiert haben sollen. Besonders im Gedächtnis geblieben ist ihnen, dass man zwar ausschweifende Orgien abgehalten habe - das Trinkgeld im Verhältnis dazu allerdings äußerst knausrig gewesen sein soll. Dabei hat sich das Lied in der Folge so oft verkauft wie Spekulatius und Lebkuchen zusammen. Da die Walliser aber nicht nachtragend sind, haben sie der Band sogar ein Denkmal gewidmet.

Bekannter ist eigentlich nur das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ von Franz Xaver Gruber und Joseph Moor. 1818 trugen die beiden es erstmals im Duett gesungen vor. Geld gab‘s dafür keins, aber immerhin unsterbliche Berühmtheit. Und die Unesco hat „Stille Nacht“ als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Ob „Wham“ das auch eines Tages gelingt, bleibt abzuwarten. Hauptsache, es ist jetzt erstmal Ruhe damit. (nyf)