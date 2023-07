Viel Fantasie braucht es nicht, um in dem mächtigen Bau an der Autobahn eine Schatztruhe zu erkennen. Sie liegt an der viel befahrenen Ferienroute zwischen San Bernardino und Bellinzona. Gerade noch in der Schweiz, im Kanton Graubünden — bis nach Italien fehlt nicht mehr viel. Die dezente Beschriftung „Swiss Lachs“ verrät weniger als sie verbirgt. Denn dass hinter den Brettern dieses überdimensionierten Holzquaders — Maß etwa 100 auf 100 Meter — bis zu 240.000 Fische leben, sieht man ihr von außen überhaupt nicht an.

Auch Ronald Herculeijns, der ursprünglich aus den Niederlanden stammt, sieht nicht aus, als habe er irgendwas mit Fisch zu tun. Dabei ist für den schlanken Mann mit dem Lausbubenlächeln das Holzgebäude tatsächlich so etwas wie ein Schatztruhe.

Geschlossener Kreislauf ohne Fremdstoffe

Denn Herculeijns hat die Idee zur Lachsfarm gemeinsam mit einem Kompagnon ausgebrütet und ist auch persönlich als Teilhaber investiert. „Ich habe also großes Interesse daran, dass es den Lachsen sehr gut geht“, sagt Herculeijns, der vollkommen mühelos zwischen Hochdeutsch, Schweizer Dialekt und niederländischem Akzent wechseln kann. Er zieht sich klobige Gummistiefel über, wäscht sich die Hände, desinfiziert sie sorgfältig, bevor er sich ein Haarnetz über die gescheitelte Frisur stülpt.

„Der geschlossene Kreislauf funktioniert vor allem deshalb völlig frei von Medikamenten, Chemie und Antibiotika, weil keine Fremdstoffe in ihn hineingelangen“, erklärt Ronald Herculeijns. Bei Swiss Lachs wird mit Biofiltration gearbeitet. In dem Verfahren machen „gute“ Bakterienkulturen die schlechten unschädlich. Bei herkömmlichen Fischfarmen mit Netzgehegen in offenen Gewässern, wie man sie aus Norwegen kenne, sei das anders.

Vom Manager zum Fischzüchter

Um dort die Lachse bis zur Schlachtreife am Leben zu halten, müsse meist mit Medikamenten eingegriffen werden. Es handle sich um Massentierhaltung, bei der Parasiten oder Pilze und Keime anders nicht unter Kontrolle zu halten seien. Gemäß verschiedener Umweltverbände überleben bis zu 25 Prozent der Fische solche Aufzuchtbedingungen nicht. „Das Problem ist dabei oft auch eine mangelnde Strömung.“

Die Lachse lägen so in zu unbewegtem und warmem Wasser und hätte selbst auch zu wenig Bewegung. „Dadurch verfetten sie“, weiß Herculeijns, der zum Lachs wie die Jungfrau zum Kinde kam. „Über Umwege“, sagt er und lächelt einmal mehr sein Lausbubenlächeln, bevor er die Tür zum Herzen der Produktion von Lostallo öffnet.

Im frühere Leben war Ronald Herculeijns hochrangiger Manager. „Erst im Mars–Konzern. Sie wissen schon: Schokoriegel und so weiter.“ Danach arbeitete er lange beim Schokoladenhersteller Lindt und Sprüngli. Eine weitere Station war „British American Tobacco“. „Dann kam Moet–Hennessey.“ Champagner und Cognac. „Bis das mit dem Lachs angefangen hat, gehörte alles davor eher zu den ungesunden Sachen“, sagt Herculeijns und grinst. „Jetzt handle ich mit gesunden Omega–Drei–Fettsäuren“, betont der Geschäftsführer, der damit auf die inneren Werte seiner Lachse anspielt und blickt auf die Zeit zurück, als die Idee langsam reifte.

Wie alles begann mit dem Projekt

„Wir haben alles selbst lernen müssen, weil es einfach nichts Vergleichbares gegeben hat.“ Das ist einer der Gründe, warum die Anlage nicht bio–zertifiziert sei. „Es sind für so eine Farm, wie wir sie betreiben, einfach noch keine Standards festgelegt.“ 2013 entstand der erste Businessplan, es folgten Gespräche mit Banken und Investoren. „Wir hatten keine Ahnung, aber die Idee. Also mussten wir Know–how zukaufen.“ Mit Wissenschaftlern und Experten reifte das technische Konzept, für die Räucherei holte man später sogar einen Meister aus Schottland.

Die Gedankenspiele für einen geeigneten Standort wurden konkret. Dass es letzten Endes Lostallo geworden sei, habe verschiedene Gründe. Ein Faktor ist, dass der kleine und an sich strukturschwache Ort auf einem enormen Grundwasser–Reservoir angesiedelt ist. „Das Wasser hat nahezu Quellwasserqaulität“, sagt Herculeijns. Noch ein wichtiger Punkt: In relativer Nähe befindet sich ein Wasserkraftwerk, von dem Swiss Lachs seine Energie bezieht.

Immerhin fünf Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Bei der Zahl bekommt das Gesicht von Herculeijns Falten, denn: „Der Preis hat sich aufgrund der jüngsten Krisen enorm verteuert.“ 2016 war das Gebäude dann fertig — die Zucht nahm 2017 schließlich ihren Betrieb auf. Zunächst mit Forellen, die deutlich robuster als Lachse seien, um den geschlossenen Kreislauf zu testen.

Viel Strom bei Produktion benötigt

Dass es jede Menge Strom braucht, um die Farm mit ihren knapp 5000 Kubikmetern Wasser in Schwung zu halten, ahnt man auf den ersten Blick in das sieben Meter tiefe Strömungsbecken, in dem eine Wassertemperatur von etwa 11 Grad herrscht. Die Luft ist erfüllt vom beständigen Dröhnen der Pumpen und anderer Anlagen. In der Nase mischen sich Gerüche von Salzwasser, Futtermittel und dezent Fisch. „Lachse haben von Natur aus den Drang, gegen den Strom zu schwimmen.“

Deshalb wird in den Becken mit Propellern eine künstliche Strömung erzeugt. „Das gibt sportliche Bergfische“, sagt Herculeijns. In diversen Segmenten befinden sich unterschiedliche Altersklassen von Lachsen. „Diese hier sind die zweitälteste Generation“, ruft er gegen das rauschende Wasser an und zeigt in ein Becken, wo sich prächtige Kerle zappelnd gegen die Strömung stemmen. Manchmal hüpft auch einer in die Höhe. Für die Fische bedeutet das: viel Bewegung, wenig Fett. Und für den Konsumenten? „Bissfestes Fleisch mit angenehmer Textur.“

Eine zartrosa Farbe zeichnet das Endprodukt aus. Diese kommt vom speziellen Futter. „Garnelen–Schroth“, erklärt Herculeijns. Fischmehl, Getreide, Fischöl. Ohne Krebse in der Nahrung wäre das Lachsfleisch so weiß wie beim Kabeljau. Dass die Qualität stimmt, bestätigen dem Fisch–Unternehmer eine Reihe von Schweizer Spitzenköchen, die Swiss Lachs in ihren Küchen verwenden. Darunter 3–Sterne–Koch Sven Wassmer in Bad Ragaz oder Silvio Germann im Restaurant Mammertsberg in Sichtweite des Bodensees.

Rund 20.000 Tiere werden alle zwei Monate geschlachtet

Das geschlossene System beginnt ganz am Anfang des Lebenszyklus der Lachse, bei den Eiern. Diese kommen aus Island und seien frei von Parasiten. Alle zwei Monate 40.000 Stück. Am Ende werden daraus — je nach Vitalität der Charge — etwa 18.000 bis 24.000 schlachtreife Tiere. Für jedes Stadium gibt es in der Farm eigene Becken, angepasstes Futter, angepasstes Wasser mit entsprechender Temperatur und Sauerstoffgehalt. Dabei entwickeln sich nicht alle Tiere gleich. „Es gibt schwächere und stärkere Generationen“, erklärt Herculeijns.

Es kann vorkommen, dass am Ende der Zucht — etwa 22 bis 24 Monate nach dem Schlüpfen — mache Lachse vier Kilo wiegen, andere nur zweieinhalb. Wünschenswert seien 3,5 Kilo. Außerdem überlebt nicht jedes Tier. Besonders anfällig für Verluste sind die Übergänge vom Ei zum geschlüpften Fisch und in neue Becken. „Insbesondere der Wechsel von Süß– ins Brackwasser ist knifflig“, sagt der Chef.

Fast klingt es zu perfekt, was Herculeijns über Swiss Lachs erzählt. Auch in den Details — etwa dem Verpackungsmaterial beim Versand der Fische — gibt er sich Mühe, um so nachhaltig wie möglich zu arbeiten. Der Wasserkreislauf lebt davon, dass 98 Prozent aufbereitet und dem Kreislauf wieder zugeführt werden. „Nur zwei Prozent des Wassers leiten wir, nachdem es in unserer Anlage gereinigt wurde, in die Moesa.“ Das ist der Fluss, der durch Lostallo führt.

Mehr Nachfrage als produziert werden kann

Die 800–Seelen–Gemeinde sei von Anfang an kooperativ gewesen, vermutlich nicht zuletzt deshalb, weil Swiss Lachs in der Region rare Arbeitsplätze bietet. Im Augenblick arbeiten 25 Menschen in der Lachsfarm. Künftig könnten es noch mehr werden, denn das Unternehmen könnte gemäß eigenen Angaben deutlich mehr Lachs verkaufen, als die Anlage produzieren kann. Augenblicklich kann Swiss Lachs in Lostallo etwa 360 Tonnen Lachs pro Jahr züchten. In naher Zukunft sollen Pläne zur Erweiterung der Anlage verwirklicht — und die Kapazitäten entsprechend erhöht werden. Die maximal mögliche Zuchtmenge habe man aus Qualitätsgründen aber nie angestrebt.

Ronald Herculeijns lässt gegen Ende seiner Führung die Türen zur Fischverarbeitung aufschwingen. Immer montags und mittwochs ist Schlachttag. Die Tiere werden mittels Elektroschock betäubt, danach folgt der Kiemenschnitt, im Anschluss bluten die Lachse aus. Aufgrund der Leichenstarre, die etwa 18 Stunden anhält, wird der Fisch erst am Folgetag bearbeitet, etwa in Filets geschnitten oder für die Räucherei vorbereitet. „Wir können unseren Fisch aufgrund des geschlossenes Systems ohne Schockfrosten für den Rohverzehr versenden“, erklärt Herculeijns. Ein weiterer Vorteil, um etwa für Sushi eine besondere Qualität zu gewährleisten. Aus den Abfällen wird Biogas.

Qualität hat seinen Preis

Auf dem langen Weg zum Erfolg des Projekts — hat es da nie Proteste von Tierschützern gegeben? Keine Einwände von Umweltorganisationen? Zwischen einem Schluck Wein und dem Happen aus gebeiztem Lachs antwortet Herculeijns kurz: „Nein.“ Swiss Lachs darf sich sogar über eine selten Auszeichnung des WWF freuen. Der weltweit agierende Umweltschutzorganisation stuft die Lachse aus Lostallo als „sehr empfehlenswert“ ein. Das kritische Schweizer Verbraucherschutzmagazin „Kassensturz“ — das Pendant zur deutschen „Stiftung Warentest“ — gibt ebenfalls Bestnoten.

Weltweit wächst der Hunger nach Lachs, zugleich aber auch die Kritik an den herkömmlichen Zuchtbedingungen der Massentierhaltung. Darum wird auch fleißig an ähnlichen Konzepten wie dem aus Lostallo gebaut. Neue und ressourcenschonende Zuchtanlagen sollen den Ruf des Speisefischs langfristig retten. Der einzige Haken am clean in der Schweiz produzierten Lachs ist sein Preis. Ein Filet ohne Haut schlägt mit umgerechnet fast 100 Euro pro Kilo zu Buche. In deutschen Discountern kostet er aus norwegischer Zucht teilweise nur ein Fünftel. Gekauft im Ganzen, liegt der Swiss–Lachs–Preis immer noch bei knapp 40 Euro das Kilo. In Deutschland ist er derzeit noch nicht zu bekommen, der Schweizer Markt nimmt die Ware vollständig auf. „Die Nachfrage steigt mit der Qualität“, glaubt Ronald Herculeijns, der sich über glänzenden Aussichten für seine Schatztruhe an der Ferienroute nach Süden freut.