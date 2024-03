Unter dem Aktenzeichen 6 O 123/19 wird dieser Tage beim Landgericht Ravensburg über einen der kuriosesten Zivilprozesse des Jahres entschieden. Ein Prozess, der das Gericht bereits seit fünf Jahren beschäftigt und dessen Urteil weitreichende Folgen haben könnte.

160 Stahlverankerungen unter dem Grundstück

Es geht um eine Villa in Ochsenhausen bei Biberach, die dem Diplom-Kaufmann Burkhart Ceppa gehört. Unmittelbar daneben hat ein Bauträger ein Mehrfamilienhaus errichtet, in dem sechs Familien wohnen. Das Problem dabei: Um das neue Gebäude in der Hanglage zu stützen, wurden 160 Stahlverankerungen unter das Grundstück gepresst, auf dem sich Ceppas Villa befindet - sogenannte Erdnägel. „Ich hatte schon vor Baubeginn schriftlich mitgeteilt, dass ich mit dem Einbringen der Erdnägel nicht einverstanden bin“, sagt Ceppa im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, „aber es wurde trotzdem gemacht.“

Ceppa missfallen die Erdnägel aus zwei Gründen. Einerseits wollte er an der Stelle, an dem sich die meisten Stahlanker befinden, eine Tiefgarage bauen. Anderseits geht’s ihm ums Prinzip. „Man kann nicht einfach Nägel in ein Nachbargrundstück rammen“, so Ceppa. Deshalb klagt er seit Jahren auf die Beseitigung der Erdnägel. Eine größere Sache, denn: Wenn die Nägel tatsächlich entfernt werden müssen, könnte die Statik des neuen Mehrfamilienhauses beeinträchtigt werden - und ein Abriss droht. Der Neubau hatte um die zwei Millionen Euro gekostet.

25.000 Euro für Gutachten

In der Geschichte steckt tatsächlich viel Geld. Ceppa hatte rund 25.000 Euro für Gutachten ausgegeben, um die Existenz der Nägel zu beweisen. Hinzu kommen deutlich höhere Anwaltkosten.

„Man hat mir zwischenzeitlich mehrere Hunderttausend Euro geboten, damit ich die Klage zurückziehe“, sagt Ceppa, „aber das habe ich abgelehnt. Mir geht es um mehr als Geld.“ Ceppa will die schmucke Villa, die seit Jahren leer steht, in ein „Zentrum für Demokratie und Verantwortung“ umbauen. Dort sollen Kurse für Jugendliche abgehalten werden. Ceppa: „Mein Appell speziell an die Jugend lautet: Seid euch stets eurer Rechte bewusst! Wehrt euch. ,Sagen was ist’, darf man sich in einer Demokratie nie verbieten lassen!“

„Man verwies mich bitter lächelnd nur auf den zivilen Rechtsweg.“ Burkhart Ceppa

Ceppa hatte im Vorfeld der gerichtlichen Auseinandersetzung in mehreren Gesprächen mit Kommunalpolitikern, Stadtverwaltung und Kreisbehörde versucht, die Sache aus der Welt zu räumen - ohne Ergebnis. „Man verwies mich bitter lächelnd nur auf den zivilen Rechtsweg“, so Ceppa. Auch deshalb sei er von der Politik enttäuscht. In dem geplanten Demokratiezentrum will der Villenbesitzer zahlreiche Referenten einladen, die über Bürgerrechte sprechen. „Ich habe die Seilschaften aus Politik, Verwaltung und Interessengruppen einfach satt“, sagt Ceppa, „ich hoffe jetzt auf ein klares Gerichtsurteil, um das Demokratieverständnis der Jugend zu stärken.“

Fotos, Plakate und Dokumente am Bauzaun

Dass die Erdnägel entfernt werden müssen, ist für den Kläger eine Voraussetzung des demokratischen Miteinanders. Um auf seine Position hinzuweisen, hat Ceppa zahlreiche Fotos, Plakate und Dokumente an einem Bauzaun vor seinem Grundstück aufgehängt. Ihm missfällt zudem, dass ungefragt auch Drainageschläuche in den Hang eingelassen wurden. Den Bau einer großen Mauer vor seinem Grundstück betrachtet er als „Schwarzbau“. Auf seinem Plakat schreibt Ceppa von einem „klaren Verstoß gegen das deutsche Grundgesetz“.

Bauzäune und Markierungen machen deutlich, wo Burkhart Ceppa den Grenzverlauf sieht. (Foto: Tobias Rehm )

Weil die Erdnägel unterhalb eines städtischen Wegs entlangführen, gab es auch Schriftwechsel zwischen der Stadt Ochsenhausen und dem Bauträger. Man einigte sich außergerichtlich auf eine Zahlung von 8000 Euro seitens des Bauträgers für die „Inanspruchnahme des Grundstücks“.

Gericht muss entscheiden

Im Fall Ceppa muss sich das Gericht jetzt insbesondere mit dem Thema Erdnägel befassen. Erdnägel funktionieren im Prinzip genauso wie normale Nägel aus Stahl. Sie haben lediglich einen weiteren Durchmesser und ihre Länge ist deutlich größer. Die Frage ist, ob und wie tief sie in ein Nachbargrundstück eingeschlagen werden dürfen, wenn der Grundstücksbesitzer nicht einverstanden ist.

Das Landgericht Ravensburg hat Ceppa inzwischen mitgeteilt, dass das Urteil am 17. April 2024 fällt - und ab 13.30 Uhr an der Gerichtstafel vor dem Sitzungssaal ausgehängt wird. Eine mündliche Verhandlung findet nicht mehr statt.