Das sogenannte Männermagazin „Playboy“ - also jene Zeitschrift mit den vielen interessanten Interviews - hat beim Meinungsforschungsinstitut Norsat eine Umfrage in Auftrag gegeben. 1040 Frauen wurden befragt, welchen Beruf sie bei Männern besonders anziehend finden. Bislang waren Ärzte dabei unangefochtene Spitzenreiter. Doch die Medizinmänner sind bei der Umfrage nun auf Platz zwei abgerutscht. An die erste Stelle sind demnach die Handwerker gerückt.

Die möglichen Erklärungsmodelle dafür sind ebenso vielfältig wie die Handwerksberufe selbst. Es könnte zum Beispiel sein, dass das zunehmende Fehlen von Tischlern, Fliesenlegern, Klempnern und Co. sich dergestalt äußert, dass die Sehnsucht nach solchen Handwerkern proportional zu ihrem Mangel zunimmt. Denn was rar ist, wird tendenziell begehrter. Allerdings spricht der gleichzeitige Mangel an Medizinern gegen diese These. Denn es ist ungefähr ähnlich schwierig, ohne kurze Wartezeit einen Gehirnchirurgen wie einen Elektriker herzubekommen.

Auf den Rängen hinter Handwerkern und Ärzten finden sich Architekten, Ingenieure und Anwälte. Wer allerdings Männer befragt, welche Berufe sie bei Frauen besonders anziehend finden, erhält dieses interessante Ergebnis: Ärztinnen, Architektinnen, Krankenschwestern, Wissenschaftlerinnen und Pilotinnen. Was viel über den männlichen Blick auf Frauen aussagt. (nyf)