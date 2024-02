Die Berliner Architektin Apameh Schönauer wurde am Samstagabend von einer sechsköpfigen Jury zur Miss Germany 2024 gekürt. Die 39-Jährige setzte sich im Europa-Park gegen acht Mitbewerberinnen durch. Die gebürtige Iranerin und Mutter einer kleinen Tochter gewann ein Preisgeld von 25.000 Euro.

Schönauer setzt sich für Frauenrechte ein und ist Gründerin des Netzwerks Shirzan für unterdrückte Frauen. Nach ihre Auszeichnung erklärte Schönauer, sie wolle sich „mit der Sichtbarkeit und Reichweite von Miss Germany für Vielfalt einsetzen und starke Frauen in allen Lebensbereichen unterstützen“.

Neue Kriterien sorgen für Diskussionen

Kritik an der Veranstaltung kommt derweil von Werner Mang. Dem Lindauer Schönheitschirurgen missfallen die neuen Kriterien, nachdem die vermeintlich schönste Frau Deutschlands wird. Veranstalter MG Studios hatte 2021 entschieden, dass die Kandidatinnen nicht länger in Bikinis über den Laufsteg schreiten müssen, sondern in Abendkleidern.

Die Teilnehmerinnen sollen erklären, dass sie als selbstbewusste Frauen soziale Verantwortung übernehmen. Die gewählte Miss Germany muss als Vorbild agieren und eine weltoffene, moderne Gesellschaft prägen. Zudem wurde die Altersgrenze von 39 Jahren aufgehoben.

„Das Ganze hat nichts mehr mit der Miss-Germany-Wahl zu tun, wie sie vor 50 Jahren konzipiert wurde“, sagt Mang. Der Schönheitschirurg fungierte zehn Jahre als Jurymitglied nach den alten Kriterien, bei denen vor allem das Aussehen und die Figuren der Kandidatinnen bewertet wurde.

„Einerseits repräsentiert die Miss Germany als schönste Frau Deutschlands das Gesicht aller Frauen“, sagt Mang, „andererseits muss ihre Figur top sein, damit sie bei den Wahlen zur Miss Universe oder Miss Europe bestehen kann.“ Wenn sich die Kandidatinnen nur in Abendkleidern zeigen, könnten die Figuren nicht abschließend bewertet werden.

Mang hatte in Lindau einst die Wahl der Miss Bodensee organisiert und dabei u.a. Anahita Rehbein entdeckt, die 2018 im Europa Park zur Miss Germany gekürt wurde. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ plant der 74-Jährige derzeit eine ähnliche Veranstaltung, die national angelegt werden soll.

Pläne für Veranstaltung nach alten Kriterien

„Es stimmt“, sagt Mang, „mein Team und ich überlegen, eine Miss Germany-Wahl nach den alten Kriterien durchzuführen. Nach dem Motto: ‚Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?‘ Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Frauen nicht wertschätze, die am Samstag dabei waren. Im Gegenteil: Es waren großartige Aktivistinnen für Frauenrechte und Gleichberechtigung. Aber man sollte so eine Veranstaltung eher Miss Courage nennen.“

Genau das rückt Veranstalter MG Studios in den Vordergund. In den Auswahlkriterien heißt es: „Unsere Arbeit fokussiert sich auf die Vision und Mission unserer Protagonistinnen. Wir haben zugehört und brechen mit der Stigmatisierung. Miss Germany hat sich zum First Mover für Female Empowerment entwickelt.“

Mang sagt dazu: „Alles richtig und wichtig. Aber dann sollte man auch so konsequent sein und die Veranstaltung umbenennen.“