Krippenmuseum München: Hier ist immer Weihnachten!

Plötzlich steht da der Engel. Das zarte Wesen mit den feinen Gesichtszügen, dunkelbraunen Locken, nacktem Oberkörper, hellgrünem Rock und weiß-blauer Schärpe strahlt von innen. Die Hände hält der Engel, als wolle er einen Weg zu etwas Einzigartigem weisen: zur Geburt Christi. Der himmlische Bote hat ein ganzes Gefolge: einen Elefanten, der ein Kastell auf seinem Rücken trägt. Zwei fremdländisch anmutende, kostbar gekleidete Reiter auf edlen Rössern, die wohl Könige sind. Einen ebenso kostbar gekleideten dunkelhäutigen Mann, der ein Kind an der Hand hält - wohl ein König mit seinem Sohn. Und, und, und.

Jetzt stehen die 85 Figuren aus Tirol in der nüchtern wirkenden Restaurierungswerkstatt des Bayerischen Nationalmuseums in München. Sind die Krippenfiguren in die dortige Krippensammlung gebracht worden, weil die Besitzer keine Erben hatten? Oder weil deren Kinder nichts mit ihnen anzufangen wussten? Oder einfach, weil die weltweit renommierte, größte Sammlung von Krippenfiguren der denkbar beste Platz auf Erden ist für solch kunstvolle, von Hand geschnitzte und dann eingekleidete Geschöpfe?

Schutzbedürftige Neuankömmlinge kommen in Quarantäne

Petra Seemann, Restauratorin am Bayerischen Nationalmuseum, kennt die genaue Geschichte der Figuren nicht. Muss sie auch nicht. Ihre Aufgabe ist es, die Figuren so vorzubereiten, dass sie sicher aufbewahrt werden können. Dazu zieht sie blaue Handschuhe an, nimmt die Figuren zunächst genau unter die Lupe. Vorsichtig dreht sie sie in ihren Händen hin und her, begutachtet sie von allen Seiten. Wie ist ihr Zustand? Muss dringend gehandelt werden, weil Schädlinge an den Figuren Gefallen gefunden haben? Müssen lose Malschichten gefestigt werden? Was ist sonst auszubessern? Die Expertin erstellt ein Protokoll, wird im Notfall gleich tätig. Dann kommen die schutzbedürftigen Neuankömmlinge erst einmal in den Quarantäneraum, wo sie über Wochen beobachtet werden.

Weihnachten ist natürlich Ende Dezember. Aber auch an Ostern, an Pfingsten, im Hochsommer, wenn es draußen mehr als 30 Grad Celsius hat und im Herbst, wenn der Wind bunte Blätter durch die Straßen treibt, ist in der Prinzregentenstraße 3 Weihnachten: Die von Menschen aus vielen Ländern bestaunte Krippensammlung ist das ganze Jahr über geöffnet. Wer in diese Welt mit ihren 3000 Krippenfiguren abtaucht - weitere 3000 sind im Depot, werden für die Nachwelt aufbewahrt - erlebt nicht nur eine Reise durch die Geschichte der Krippen. Vielmehr ist es auch eine kulturhistorische Reise.

Hier in einer Vitrine der „Zug der Heiligen drei Könige“ aus der ehemaligen Klosterkrippe des reichen Stiftes Stams in Tirol aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Die Pferde sind fein von dem damals berühmten Schnitzer Hans Reindl ausgearbeitet, die Szenerie ist an Prunk wohl kaum zu überbieten. Dort aus einer Krippe aus Volkmannsdorf bei Landshut um 1700 die Heiligen drei Könige samt Gefolge sowie Adam und Eva. Die Kirchengemeinde konnte sich keinen versierten Krippenschnitzer leisten, weshalb das Dromedar so geschaffen wurde, wie dieser es sich vorstellte: mit Pferdekörper. Der Hals ähnelt schon eher dem eines Trampeltieres. Adam und Eva mit nackten Oberkörpern, zerzaustem Haar und in Lendenschürzchen gehüllt, repräsentieren die Ursünde.

Sie haben Kriege überstanden und Motten getrotzt

Wie können derart alte und wertvolle Figuren, die Kriege überstanden haben und zudem aus verschiedenen Materialien angefertigt wurden, so präsentiert werden, als kämen sie beinahe neu aus der Werkstatt? Thomas Schindler, im achten Jahr Kurator der Krippensammlung, hat gleich mehrere Erklärungen parat. „Wir überwachen kontinuierlich den Zustand unserer Figuren, indem wir sie regelmäßig systematisch begutachten. Stark verkürzt gesagt arbeiten wir nach dem Motto ,Vorbeugen, erkennen, handeln‘. Die Luftfeuchtigkeit, die Beleuchtungsstärke und die Temperatur müssen auf die unterschiedlichen Materialien abgestimmt sein - ab einer Luftfeuchtigkeit von 55 Prozent droht beispielsweise bei Wachs Schimmel. Wir achten auch sehr darauf, dass Kleidung, die aus tierischen Fasern besteht, nicht von Motten befallen wird.“

Die Arbeit des Konservators und der Restauratoren wird dadurch erleichtert, dass ein großer Teil der Sammlung von Max Schmederer (1854-1917) stammt, einem der Erben der Münchner Paulanerbrauerei. Als Privatier konnte er seiner Leidenschaft, dem Sammeln von Krippen, frönen. Sparen musste er dabei nicht, und so kaufte der passionierte Krippensammler damals ausschließlich hochwertige Figuren. Sie sind noch heute in den Vitrinen überwiegend so angeordnet, wie es Max Schmederer vorgesehen hatte.

Besonders heikel sind die neapolitanischen Figuren. Teils mehrere Meter tiefe Vitrinen sind damit bestückt, dargestellt sind zum Beispiel Marktszenen oder auch der Plausch unter Nachbarn, sprich: das tägliche Leben, in dem die Geburt Jesu ihren Platz hat. Die Figuren haben Köpfe aus Keramik, Arme und Beine aus Holz und einen Körper aus Drahtgestell, das mit Werg umwickelt ist, einem groben textilen Gewebe. „Alles Materialien, die natürlich altern“, erklärt Restauratorin Petra Seemann.

Mit Finesse und Fachwissen wird gekittet und gerettet

Kippt eine Figur um - beispielsweise womöglich aufgrund der Erschütterungen der vorbeifahrenden Tram - und ist beschädigt, sind vielfältige Kenntnisse und Erfahrung vonnöten: Der Skulpturenrestaurator befasst sich mit Kopf und Gliedmaßen sowie der Konstruktion des Rumpfes. Die Farbfassung beispielsweise wird mithilfe von Hausenblasen gefestigt. Das ist die getrocknete Schwimmblase des Hausen, eines Fisches, der in den Flüssen um das Kaspische und das Schwarze Meer heimisch ist und der hauptsächlich der Gewinnung von Kaviar dient. Auffallende Fehlstellen werden von den Restauratoren gekittet und retuschiert. Die Bekleidung wird von Fachkräften der Textilrestaurierung behandelt. „Wir machen nur so viel, wie unbedingt nötig ist, und verwenden reversible Materialien, die eine hohe Altersbeständigkeit haben“, erklärt Petra Seemann. „Zudem verwenden wir nur wasserlösliche Kleber.“

Auch die Orientalische Krippe des Bildhauers Sebastian Osterrieder (1864-1932) gilt als sehr empfindlich. Viele Krippen des letzten großen Münchner Krippenkünstlers sind bis heute erhalten - er hat auch für die Kirchen in Bad Wurzach, Wangen und Biberach gearbeitet. Im Abstand von mehreren Jahren ist Abstauben und Reinigen der Krippen und der Figuren mit speziellen Schwämmen angesagt, die keine Zusatzstoffe, kein Analin enthalten. „Das ist sehr zeitaufwendig. Bei der einzelnen Figur kann man dabei nicht auf die Uhr schauen. Keinesfalls können wir im Akkord arbeiten“, betont der Konservator.

Nicht anfassen, nur anschauen!

Ansonsten heißt es: Möglichst nicht berühren, sondern nur anschauen - und im Depot, in dem keine Besucher zugelassen sind, richtig lagern. Dafür werden säurefreie Papiere und Kartons verwendet, Polyethylen-Schaumstoff und Polyethylen-Vlies. Doch damit ist es nicht getan: Extra für die neapolitanischen Figuren wurden Tabletts aus schadstoffarmen Materialien hergestellt. Darauf werden die empfindlichen Figuren in speziellen Gestellen stehend befestigt und aufbewahrt.

So weit zur Arbeitsweise der Profis. Die 85 Figuren, darunter der Engel mit den feinen Gesichtszügen und der Elefant mit dem Kastell auf dem Rücken, haben sie nach Wochen des Beobachtens aus dem Quarantäneraum geholt und alle nötigen Arbeiten ausgeführt. Dann wurden sie ins Depot umgesiedelt.

Was empfiehlt Dr. Thomas Schindler für die Krippe der Oma oder vielleicht sogar der Urgroßeltern? Auch zu Weihnachten im privaten Depot bei gleichbleibenden Temperaturen lassen? „Nein. Unbedingt aufstellen“, sagt der Volkskundler. „Wenn ich zu einer Krippe eine emotionale Verbindung aufbauen kann, lerne ich sie wertschätzen. Dann bekommt sie für mich eine besondere Bedeutung und ich gebe sie gerne an die nächste Generation weiter, die sie im besten Fall auch schon seit Kindesbeinen kennt. Das ist der beste Schutz, den ein solches Objekt haben kann.“