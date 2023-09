Kreuzfahrtschiff steckt noch vor Grönland fest

Das vor Grönland auf Grund gelaufene Kreuzfahrtschiff mit 206 Menschen an Bord steckt noch immer fest. Das teilte das Arktisk Kommando (dt.: Arktisches Kommando) des dänischen Militärs am späten Dienstagabend mit. Es gebe weiterhin keine Hinweise darauf, dass Menschen verletzt seien oder eine Gefahr für die Umwelt bestehe.

Am Montag hatte das Kommando die Nachricht erhalten, dass das Schiff „Ocean Explorer“ im Alpefjord feststeckt — er liegt knapp 1400 Kilometer nordöstlich der grönländischen Hauptstadt Nuuk. Daraufhin habe sich ein Schiff des Arktisk Kommando auf den Weg zum „Ocean Explorer“ gemacht.

Die Anfahrt dauere jedoch mehrere Tage, so dass mit einer Ankunft bei dem Kreuzschiff frühestens in der Nacht zum Freitag zu rechnen sei. Das Arktisk Kommando stehe in Kontakt mit weiteren Schiffen in der Umgebung, die dem Kreuzfahrtschiff möglicherweise helfen könnten.