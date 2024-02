Krebsdiagnose bei König Charles und die Folgen

Genesungswünsche aus aller Welt, Optimismus von Premierminister Rishi Sunak, erkennbares Zusammenrücken der Königsfamilie - am Tag nach der Bekanntgabe von König Charles‘ Krebsdiagnose scharten sich die Briten und Royal-Fans aus aller Welt um den 75-Jährigen. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was ist bisher bekannt?

Pünktlich zu den Abendnachrichten der BBC veröffentlichte der Buckingham-Palast am Montag ein Statement: Der König leide an Krebs und unterziehe sich seit diesem Tag einer regelmäßigen Behandlung. In dieser Zeit werde er zwar wie gewohnt seine Akten lesen und den Premierminister zur wöchentlichen Audienz empfangen, nicht aber in der Öffentlichkeit auftreten. „Er geht vollkommen positiv in diese Behandlung und freut sich darauf, so bald wie möglich wieder seinen öffentlichen Pflichten nachzukommen.“

Mitte Januar hatte der seit September 2022 amtierende Monarch drei Nächte in einer Londoner Privatklinik verbracht. Dort wurde ein Eingriff an seiner vergrößerten Prostata vorgenommen. Bei den dafür nötigen Untersuchungen fanden die Diagnostiker dann den Krebs. Die Prostata selbst sei nicht vom Krebs befallen, hieß es aus dem Palast. Welches Organ betroffen ist, wurde ebenso wenig mitgeteilt wie die Art der Behandlung, wohl Bestrahlungen oder eine Chemotherapie.

Wie reagierten die Briten und die weitere Welt?

Sorgenvoll und erschrocken. Binnen weniger Minuten prasselten die guten Genesungswünsche aus aller Welt auf den 75-Jährigen nieder, angeführt vom „besorgten“ US-Präsident Joe Biden. Der australische Premierminister Anthony Albanese erinnerte die Briten daran, dass ihr König auch das Staatsoberhaupt von vierzehn weiteren Ländern, allesamt frühere britische Kolonien, rund um den Globus bleibt. „Alle Australier werden Seiner Majestät alle guten Wünsche schicken“, sagte der Labour-Regierungschef und überzeugte Republikaner. Hingegen mochten die Anti-Monarchisten auf der Insel dem Monarchen nicht gute Besserung wünschen. Auf der Website der Gruppe „Republic“ wurde unverdrossen zu einer Protestdemo am Jahrestag von Charles‘ Krönung im Mai aufgerufen. Großbritanniens konservativer Premier Rishi Sunak bestätigte Medienberichte, wonach die Krankheit sich in einem Frühstadium befindet: „Ich bin dankbar, dass der Krebs frühzeitig entdeckt wurde.“ Im Übrigen werde das staatliche Leben in normaler Weise weitergehen.

Wie gut stehen Charles‘ Chancen?

Sicherlich besser als bei den meisten Menschen seines Alters. Das liegt erstens an den Genen: Zwar starb sein Großvater Georg VI 56-jährig an Lungenkrebs. Dafür wurde seine Großmutter Elizabeth, die legendäre Queen Mum, 101 Jahre alt, sein Vater Philip 99 und die Queen selbst 96. Zweitens lebt Charles gesund, raucht nicht, trinkt sehr wenig Alkohol, absolviert täglich seine Übungen, nicht zuletzt gegen die quälenden Rückenschmerzen, die von Unfällen beim Polospiel stammen.

Dazu kommt, drittens, seine erkennbare Lebensfreude: Nach 73-jährigem Wartestand geht der König seit der Amtsübernahme von seiner Mutter erkennbar in seinem Job auf, den der tiefreligiöse Mann als von Gott zuerkannte Aufgabe sieht. „Er lebt im Einklang mit sich und der Welt, die geliebte Frau an seiner Seite“, glaubt der royale Kenner Andrew Gimson. Dass der Patient seiner gewiss nicht immer leicht zu ertragenden Krebstherapie „ausgesprochen positiv“ entgegensieht, hat gewiss damit zu tun.

Schließlich scharen sich, viertens, um den Monarchen die besten Onkologen, die das Land zu bieten hat. Auch an sozialer und psychologischer Betreuung wird es dem steinreichen Monarchen nicht fehlen.

Wer verwaltet das royale Geschäft?

Die Firma Windsor musste zuletzt einige personelle Abgänge verzeichnen. Aus der älteren Generation treten die Herzöge von Gloucester und Kent kaum noch in der Öffentlichkeit auf, ebenso wie der von einem unappetitlichen Sex-Skandal verfolgte Königsbruder Prinz Andrew. Charles‘ jüngerer Sohn Harry floh mit der Familie nach Kalifornien und verärgerte die Royals mit Enthüllungen aus seiner Kindheit und Jugend. Umso erfreuter reagierten die Briten auf die Nachricht, dass der 39-Jährige noch am Dienstag zur Krankenvisite auf der Insel eintreffen wollte. Ob sich sogar eine Versöhnung anbahnt, die einer Rückkehr den Weg ebnen würde? Öffentliche Präsenz will am Mittwoch Harrys älterer Bruder, der Thronfolger Prinz William, zeigen. Der 41-Jährige hatte zuletzt eine Pause vom Dienst genommen, um seiner Frau Kate nach deren Operation im Bauchraum beizustehen. Dass seine Rückkehr zu den royalen Pflichten am Montag mittag verkündet wurde, war gewiss kein Zufall.

Ohnehin unbeirrt ihren Dienst leisten Königin Camilla, 76, sowie Charles‘ Schwester Anne, 73. Sollte der König längerfristig ausfallen, könnte er Camilla und William zu sogenannten Staatsberatern ernennen. Dann könnten diese auch dem Staatsoberhaupt vorbehaltene Pflichten wahrnehmen, beispielsweise die Auflösung des Parlaments und die Ernennung eines neuen Premierministers. Davon aber, so legen es die bekannten Fakten nahe, sind die Briten weit entfernt.