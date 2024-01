Diesen Termin sollten Singles rot im Kalender anstreichen: Die „Schwäbische Zeitung“ veranstaltet am Freitag, 16. Februar 2024, von 17-19 Uhr ein kostenloses Speed-Dating. Teilnehmen können Singles im Alter von 20 bis über 70 Jahren. Das Speed-Dating findet im Gewölbekeller der Schussenrieder Brauerei in Bad Schussenried statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 150 begrenzt, deshalb: Rasch anmelden!

Laut einer Umfrage der Dating-Plattform Elitepartner lebt fast jeder Dritte in Deutschland zwischen 18 und 65 Jahren als Single. Das sind etwa 22,7 Millionen Menschen. Viele haben den Wunsch, sich neu zu verlieben - aber manche sind zu scheu, jemanden anzusprechen.

Beim Speed-Dating der „Schwäbischen Zeitung“ wird frei und unkompliziert geplaudert. Es läuft wie folgt: Man kann sich telefonisch oder per E-Mail in der Redaktion anmelden. Mitgeteilt werden müssen Name, Vorname, Alter und Telefonnummer. Die Daten werden streng vertraulich behandelt und sofort nach dem Speed-Dating gelöscht.

Analog zum Alter werden sechs Gruppen gebildet: 20-29 Jahre, 30-39 Jahre, 40-49 Jahre, 50-59 Jahre, 60-69 Jahre und Ü70. In den jeweiligen Gruppen sitzen sich beim Speed-Dating später jeweils zehn bis 15 Frauen und Männer gegenüber. Man hat sechs Minuten Zeit, um sich vorzustellen bzw. kennenzulernen. Danach läutet der Moderator einen Gong. Jeder kann auf einer Liste ankreuzen, ob er sein Gegenüber wiedersehen möchte. Nach ca. 30 Sekunden rücken die Männer einen Platz weiter zur nächsten Teilnehmerin. Dann starten weitere sechs Minuten des gegenseitigen Kennenlernens.

Ein sogenanntes Match entsteht, wenn beide Teilnehmer ankreuzen, dass sie Kontakt wünschen. In diesem Fall gibt der Moderator zirka 30 Minuten nach der Veranstaltung beide Kontaktdaten weiter (Vorname, Telefonnummer). Falls nur ein Kreuz gemacht wurde, werden die Kontaktdaten nicht weitergegeben.

Vergangene Speed-Datings

Die Kollegen vom „Südfinder“ hatten in der Vergangenheit drei Speed-Datings in Ravensburg, Aalen und Balingen mit jeweils 150 Teilnehmern veranstaltet. Die Erfahrungen sind überraschend.

Überall hatten sich deutlich mehr Frauen als Männer angemeldet. Bei allen Veranstaltungen konnten Frauen nach zirka zwei Wochen nur noch über Wartelisten am Speed-Dating teilnehmen (wenn sich eine Dame kurzfristig abgemeldet hatte).

Zirka 30 Prozent der Gespräche führten zu einem Match. Das klingt eher wenig, aber: Beim „lockeren“ Beisammensein nach den Veranstaltungen freundeten sich viele Teilnehmer „mit Verspätung“ an. Viele tranken noch ein Glas Wein oder trafen Singles der anderen Altersgruppen.

Es „funkte“ sofort. In Ravensburg heirateten zwei Leser, die sich beim Speed-Dating kennengelernt hatten. In Balingen baten zwei Teilnehmer nach der dritten Runde darum, sich sofort abzumelden. Sie waren sicher, dass sie den Partner fürs Leben gefunden hatten. Unabhängig davon, ob man ein Paar wurde - viele Gesprächspartner sind bis heute befreundet.

Die Teilnahme am Speed-Dating ist kostenlos. Es müssen lediglich eigene Getränke bezahlt werden.