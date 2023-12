Konsum-Kater nach Weihnachten

u Unrecht spricht man von der besinnlichen Zeit zwischen Advent und 26. Dezember. Denn tatsächlich haben unsere menschlichen Handlungen just dann etwas geradezu Besinnungsloses: Es wird ungehemmt geschlemmt, hysterisch geschenkt und kolossal konsumiert. Nicht ganz unbegründet bezeichnen Spötter Weihnachten als Orgasmus des Kapitalismus. Dass es sich beim Fest der Feste tatsächlich um den ökonomischen Höhepunkt des Handels handelt, werden selbst orthodoxe FDP-Wähler nicht abstreiten. Und wie das halt so ist - irgendwann kommt das Erwachen. Und mit ihm ein Phänomen, das man als Konsum-Kater bezeichnen könnte. Man besieht sich all den Plunder, den man zu Heiligabend ausgepackt hat, und ist sich gar nicht mehr so sicher, ob die Präsente langfristig einen Platz im Leben verdienen. Aus dieser Unsicherheit heraus setzt nach den Festtagen die Umtauscheritis ein.

Egal ob stationärer Einzelhandel oder virtueller Online-Kaufmannsladen: Jetzt wird zurückgebracht, zurückgeschickt, umgetauscht und retourniert, was das Zeug hält. Von einem „Waren-Tsunami rückwärts“ zu sprechen ist zwar übertrieben. Allerdings haben viele Leute Urlaub - und was sonst sollte man zwischen den Jahren machen? Und so befreit man sich wieder von vielen heiß ersehnten Dingen, um schon vorsorglich etwas Geld zurücklegen zu können. Denn in 362 Tagen ist ja schon wieder Weihnachten. (nyf)