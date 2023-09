So stehen die Chancen für einen Goldenen Oktober

Heute war es soweit: Um 8.49 Uhr hat offiziell der Herbst begonnen - zumindest aus astronomischer Sicht. Denn dann steht die Sonne senkrecht über dem Äquator.

Zum Herbstbeginn kündigt sich gleich der Altweibersommer an. Am Sonntag herrscht sonniges Biergartenwetter. Ob es im Oktober so schön bleibt und wir mit einem „Goldenen Oktober“ rechnen können, verrät Roland Roth von der Wetterwarte Süd.

September so warm wie nie

„Es ist alles durch den Klimawandel etwas unberechenbarer geworden“, sagt Roland Roth. Ein aktuelles Beispiel sei der heiße Septemberanfang. Gleich fünf Hitzetage in einem September seien sehr ungewöhnlich. Roland Roth ist überzeugt: „Mit Sicherheit wird das der wärmste September seit Beginn der Messung. Die jetzt kühlen Temperaturen machen das nicht mehr wett.“

Nun vorherzusagen, wie das Wetter im Oktober wird, sei schwer. „Reine Glaskugel-Prognostik“, wie Roland Roth sagt. Eine Vorhersage sei fünf Tage im Voraus einigermaßen verlässlich. Mit jedem weiteren Tag sinke die Trefferquote um fünf bis zehn Prozent.

Im Internet dagegen überbieten sich Wetteranbieter mit den Vorhersagen regelrecht. „Für mich ist das nicht seriös“, sagt Roland Roth. Entsprechende Internetseiten würden lediglich um die Aufmerksamkeit der Menschen kämpfen.

Altweibersommer bringt noch mal Aufschwung

Es gibt aber sogenannte Großwetterlagen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt relativ häufig aufkommen und sich damit ziemlich sicher vorhersagen lassen, wie Roland Roth erklärt. Diese werden auch „Witterungsregelfälle“ genannt. Dazu zählen zum Beispiel: Schafskälte, Eisheiligen, Weihnachtstaue und Hundstage.

Einer weiterer davon ist der „Altweibersommer“, der nun am Sonntag so richtig beginnt und bis Mitte kommender Woche anhalten soll. Im Gegensatz zum Spätsommer werden die Nächte frisch, mit einstelligen Temperaturen und Nebelfeldern, die sich am Morgen nur zäh auflösen. Am Tag kommt dann die Sonne durch - doch so heiß wie bisher wird es laut Roland Roth nicht mehr. Aufgrund der kürzeren Tage habe die Sonne keine Möglichkeit, die nächtliche Abkühlung auszugleichen.

Auf den Altweibersommer folgt in der Regel wechselhaftes Wetter. Das müsse aber nicht sein, sagt Roland Roth. Es habe auch Jahre gegeben, da ging der Altweibersommer nahtlos in einen Goldenen Oktober über.

Für den Goldenen Oktober typisch: Sehr zähe Nebelfelder im Tal, während in höheren Lagen herrliches Wetter herrscht. „Das ist die Zeit, in der die Leute in die Berge gehen“, sagt Roland Roth. In niederen Gebieten dagegen müsse man einfach auf gutes Wetter hoffen. Da gelte das „Zufallsprinzip“.