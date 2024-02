Kohlenmonoxid in Heringsdorfer Hotel - ein Toter

Nach dem tödlichen Notfall in einem Usedomer Hotel sind mehrere Menschen in Krankenhäuser gebracht worden. Nach Angaben des Landkreises Vorpommern-Greifswald gibt es einen Menschen mit schweren Verletzungen und mehrere Leichtverletzte. Diese würden teils in umliegende Krankenhäuser gebracht, sagte ein Landkreissprecher. Der schwer verletzte Mensch komme in ein Krankenhaus nach Berlin.

Zur Zahl der Verletzten konnte der Sprecher keine genauen Angaben machen. Zuerst hatte der Radiosender Ostseewelle berichtet.

Der Sprecher sagte, ein Kohlenmonoxidmelder an der Kleidung von Einsatzkräften habe ausgeschlagen. Sie seien am Dienstagvormittag zur Behandlung eines Menschen mit Unwohlsein in das Hotel auf der Insel Usedom gerufen worden. Das Hotel sei evakuiert worden. Zunächst hatte der Landkreissprecher gesagt, ein Rauchmelder sei angeschlagen.