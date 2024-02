Knödel und Körner mit Nebenwirkungen

An Futterhäuschen und Meisenknödeln herrscht in diesen Tagen Hochbetrieb. Meisen, Amseln, Spatzen und Co. nutzen nur zu gern die Gelegenheit, sich dort ausgiebig und mit wenig Aufwand den Bauch vollzuschlagen. Im Gegenzug bieten sie ein kostenloses Unterhaltungsprogramm, das bei vielen ihrer zweibeinigen Nachbarn gut ankommt. Das Füttern von Vögeln auf Balkon oder im Garten ist deshalb sehr populär. Aber können die Tiere von den gut gemeinten Spenden auch wirklich profitieren?

Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. „Nicht jeder Vogel reagiert gleich“, erklärt Angelika Nelson vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV). „Schließlich haben die einzelnen Arten unterschiedliche Ansprüche und Verhaltensweisen.“ Entsprechend bunt ist das Bild, das wissenschaftliche Untersuchungen von den Konsequenzen der Winterfütterung zeichnen.

Eine Hoffnung muss Angelika Nelson dabei gleich zu Beginn zerstreuen. „Einen großen Beitrag zum Artenschutz kann man von Futterstellen im Garten nicht erwarten“, betont die Ornithologin. „Denn die Besucher sind normalerweise eher häufige Arten.“ Dazu gehören vor allem flexible Anpassungskünstler wie Finken, Meisen und Amseln, Rotkehlchen, Kleiber und Buntspechte, die sich zumindest im Winter von Samen ernähren. Für etliche von ihnen scheint sich der Besuch im Schlaraffenland auch durchaus zu lohnen. Eine ganze Reihe von Studien bescheinigt den Futterhaus-Gästen einen besseren Gesundheitszustand, eine höhere Überlebensrate und mehr Nachwuchs als Artgenossen, die sich mit dem natürlichen Nahrungsangebot begnügen müssen.

Im Futterhäuschen warten Parasiten

Andererseits haben solche Wildtier-Restaurants aber auch ihre Schattenseiten. Wo mehr Vögel zusammenkommen als üblich, steigt das Risiko für Infektionskrankheiten. Und da sich an den Futterstellen auch Arten treffen, die sonst wenig miteinander zu tun haben, können die Erreger besonders leicht die Artgrenzen überwinden. Welche fatalen Folgen das haben kann, zeigt ein einzelliger Parasit namens Trichomonas gallinae. Dieser ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts von Tauben auf Grünfinken übergesprungen und hat diese vor allem in Großbritannien, wahrscheinlich aber auch in Deutschland massiv dezimiert.

Andere Beobachtungen sind deutlich schwieriger zu erklären. Bei einer Untersuchung in Cornwall hat ein Team um Kate Plummer von der University of Exeter zum Beispiel festgestellt, dass zusätzliches Winterfutter den Bruterfolg von Blaumeisen reduziert. Hatten sich die Eltern regelmäßig an Futterstellen vollgefressen, war ihr Nachwuchs im folgenden Frühjahr nicht nur kleiner und leichter als der von Artgenossen ohne Zusatzversorgung. Er hatte auch schlechtere Überlebenschancen.

Das könnte daran liegen, dass durch die Fütterung auch weniger fitte Eltern überleben und Eier legen können - was sich dann im Zustand der Küken niederschlägt. Oder die Tiere nehmen fälschlicherweise an, dass der reich gedeckte Tisch im Winter auch ein üppiges Nahrungsangebot zur Brutzeit bedeutet. Dann setzen sie womöglich mehr Nachwuchs in die Welt, als sie versorgen können. Vielleicht liegt das Problem auch einfach darin, dass fettreiches Fastfood keine ausgewogene Mahlzeit bietet.

Blau- und Kohlmeisen profitieren

Klar ist jedenfalls, dass Besuche am Futterhaus für Vögel durchaus negative Konsequenzen haben können. Sie müssen es aber nicht. Schließlich haben sich gerade Blaumeisen in anderen Studien als ausgesprochene Profiteure der zusätzlichen Futtergaben erwiesen. In Großbritannien hat der Bestand dieser Art seit den 1960er-Jahren um 24 Prozent, der von Kohlmeisen sogar um 89 Prozent zugenommen. Was aber bedeutet dieser Boom für andere Vögel, die keine begeisterten Futterhaus-Besucher sind? Darüber werde bisher viel zu wenig nachgedacht, finden Jack Shutt und Alexander Lees von der Manchester Metropolitan University.

Sie halten es durchaus für möglich, dass die gut gemeinten Körnerspenden die Spielregeln in den Ökosystemen verändern. Und das könnte ihrer Einschätzung nach bedenkliche Folgen für bedrohte Arten haben. Zum Beispiel für die Weidenmeisen, die nur selten an Futterstellen auftauchen. Im Streit um Nahrung und Nistplätze ziehen diese Vögel gegenüber den dominanten Kohl- und Blaumeisen den Kürzeren. Möglicherweise ist das einer der Gründe dafür, dass die Bestände der Art in Großbritannien seit den 1970er-Jahren um 92 Prozent geschrumpft sind.

Sollte man aus ökologischen Gründen also lieber keine Vögel füttern? Jack Shutt und seine Kollegen plädieren dafür, die Vor- und Nachteile zumindest besser abzuwägen. In wichtigen Refugien von Weidenmeisen sei es sinnvoll, die Futterspenden zu reduzieren oder ganz darauf zu verzichten. Ein allgemeines Verbot sei aber weder nötig noch realistisch, betonen die Forscher. Schließlich habe das Füttern von Wildvögeln nachweislich auch positive Folgen - vor allem für jene Menschen, die dieses Wintervergnügen praktizieren.

Menschen lernen gefiederte Besucher besser kennen

Angelika Nelson sieht das ähnlich. „Viele Leute kennen die Vogelarten vor ihrer Haustür gar nicht mehr“, weiß die LBV-Mitarbeiterin aus eigener Erfahrung. Das Beobachten der Tiere am Futterhaus sei da ein guter Einstieg, um Interesse an Wildtieren, an der Natur und ihrem Schutz zu wecken. Doch das ist noch nicht alles. „Vögel zu beobachten, tut einfach gut“, findet die Ornithologin. Tatsächlich berichten Menschen oft, dass der Kontakt zu den geflügelten Besuchern ihnen eine kleine Auszeit vom Alltag verschafft. Er hilft, abzuschalten und Stress abzubauen oder macht einfach Freude.

Solche psychologischen Effekte nutzt das Projekt „Alle Vögel sind schon da“, in dem der LBV mit stationären Pflegeheimen kooperiert. Vor einem Aufenthaltsraum mit einem großen Fenster stellen die beteiligten Einrichtungen eine Futterstation auf, zusätzlich gibt es spezielles Informations- und Anschauungsmaterial rund um die heimische Vogelwelt. Ziel des Ganzen ist es, den Bewohnerinnen und Bewohnern positive Erlebnisse und Anregungen zu bieten und ihnen so zu mehr Lebensqualität zu verhelfen. „Es ist toll, was wir da an Feedback bekommen“, sagt Angelika Nelson. „Die Vögel zu sehen, weckt bei vielen Menschen Geschichten und Erinnerungen.“ Und das ist nicht nur ihr persönlicher Eindruck.

Psychologen um Patricia Zieris von der Katholischen Universität Eichstätt haben das Projekt wissenschaftlich ausgewertet. Demnach wirkt sich das Angebot tatsächlich positiv auf das Wohlbefinden von Menschen in stationären Pflegeheimen aus. Ermutigt durch diesen Erfolg will der LBV nun ein ähnliches Programm für Schulen starten. Hochbetrieb am Futterhaus kann schließlich für alle Altersklassen spannend sein.

Tipps zum Vogelfüttern

Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) empfiehlt, beim Anlegen von Futterstellen im Garten auf mehrere Punkte zu achten:

Säule oder Häuschen? Wichtig ist, dass das Futter nicht nass wird und kein Kot hinein gelangt. Sonst können sich leicht Krankheiten ausbreiten. Futtersäulen sind dabei hygienischer als die klassischen Vogelhäuser. Zudem sind mehrere kleine Futterstellen besser als eine große.

Standort: Futterstellen werden am besten drei bis vier Meter von Bäumen und Sträuchern entfernt eingerichtet. So können die Vögel heranschleichende Katzen rechtzeitig entdecken, zudem finden Ratten und Mäuse kein Versteck in der Nähe des Fressplatzes.

Futter: Das Futter sollte möglichst kein Getreide enthalten. Denn das lockt statt Vögeln eher Ratten und Mäuse an. Offene Futterstellen sollten nur so viel Nahrung anbieten, dass sie bis zur Dämmerung leer gefressen sind. Zudem empfiehlt es sich, herunterfallendes Futter mit Tellern aufzufangen oder den Boden regelmäßig zu reinigen.

Reinigung: Futterhäuser sollten regelmäßig abgebürstet und anschließend mit heißem Wasser ausgespült werden. Wenn man an der Futterstelle tote Vögel findet, sollte man die Fütterung sofort einstellen, das Futterhaus desinfizieren und alle Futterreste am Boden entfernen.

Weitere Tipps: www.lbv.de/ratgeber/lebensraum-garten/voegel-fuettern/