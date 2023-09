Klimakrise

Klimaforscher zu Mittelmeer–Unwettern: „Explosives Gebräu“

«Ich glaube, wir waren viel, viel zu sorglos was den Klimawandel angeht»: Mojib Latif. (Foto: Sina Schuldt/dpa )

Der Klimaexperte Mojib Latif sieht in den jüngsten Unwettern wie in Libyen eine Folge der Erderwärmung. Noch nie habe es solche Regenmassen in Europa gegeben.

