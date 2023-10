Um die Bedeutung von Ereignissen zu illustrieren, bedient sich der Mensch gerne der Zahlen. Die „Bild“-Zeitung hat neulich anlässlich der bald stattfindenden aller-allerletzten „Wetten dass...?“-Sendung nachgezählt, wie viele Zuschauer sich die Show bislang angesehen haben. Sie kam auf astronomische 3,185 Milliarden Zuschauer. Wie viele noch zusammenkommen, wird sich am 25. November zeigen. Dann will Thomas Gottschalk seine aller-aller-allerletzte Wett-Sendung moderieren.

Bei der grandiosen Zahl fällt auf, dass niemand deutlich darauf aufmerksam macht, dass unter den vielen Zuschauern auch solche sein müssen, die „Wetten dass...?“ nicht nur einmal, sondern sogar mehrfach angeschaut haben. Diese unseriöse Zählweise ist allerdings weit verbreitet. Zum Beispiel, wenn man den Erfolg einer Freibad-Saison überhöhen möchte und so tut, als handle es sich bei jedem Besucher um ein nie wiederkehrendes Unikat.

Die Fernsehsendung ist seit jeher auch für Wetten mit Zahlenakrobatik bekannt. Neider werden folgende Zahlen besonders interessant finden: Der Moderator soll nämlich gemäß Informationen der „Bild“-Zeitung in den Anfangsjahren 25.000 Mark und zuletzt 100.000 Euro pro Sendung verdient haben. Man könnte sich jetzt die Mühe machen, alles zusammenzuzählen, was seit seiner ersten Show zusammengekommen ist. Aber über Kleingeld reden wir hier an dieser Stelle grundsätzlich nicht. (nyf)