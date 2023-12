Um Kindern klarzumachen, dass der Herdentrieb der Masse nicht unbedingt die beste Option ist, fragt man: „Und wenn alle aus dem Fenster springen - springst Du dann auch, hm?“ In der heutigen Zeit muss man diese Frage oft genug leider mit einem Ja beantworten. Das zeigt der merkwürdige Trend, sich vor dem Schlafengehen den Mund zuzukleben. Angefangen hat das irgendwo in Hollywood. Dann griff der Trend auf den Sport über. Zum Beispiel bekennt sich der Fußballer Erling Haaland dazu und schwärmt, dass er so am Morgen fitter sei. Vermutlich schätzt er auch daran, dass man sich die Mühe des Rasierens sparen kann, wenn man sich das breite Klebeband nach dem Aufstehen von der Visage rupft.

Wer sich also den Mund zuklebt, dem bleibt nichts anderes übrig, als durch die Nase zu atmen. Einen bahnbrechenden Effekt sehen Schlafforscher dadurch allerdings nicht. Studien darüber, wie sich der zugeklebte Mund langfristig auswirkt, gibt es naturgemäß noch gar keine.

Was aber sowohl von wissenschaftlicher als auch von pseudo-wissenschaftlicher Seite her betrachtet als gesichert gelten darf, ist Folgendes: Es würde vielen Leuten gut tun, sich nicht nachts, sondern tagsüber den Mund zuzukleben. Denn dadurch würde automatisch weniger Unsinn geredet. Im 6. Jahrhundert prägte Boëthius den Spruch: „Wenn Du geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben.“ Dem ist nichts hinzuzufügen. (nyf)