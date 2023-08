Kiez-Legende Kalle Schwensen kämpft jetzt gegen Klimakleber

Im Rotlicht-Milieu ist Kalle Schwensen eine Legende, seit rund 50 Jahren ist der Mann mit der Ray-Ban-Brille und dem Schnauzer eine der schillerndsten Figuren auf St.Pauli in Hamburg. Deutschlandweit bekannt wurde Schwensen, als er nach einer Schießerei mit schweren Verletzungen auf einer Krankentrage fotografiert wurde. Er zeigte das Victoryzeichen in die Kamera und trug sogar hier seine Sonnenbrille auf der Nase. Die Nase hat Schwensen jetzt gestrichen voll - und zwar von den Klimaklebern.

"Nötigungen der Klimakleber nicht tatenlos gefallen lassen"

Gemeinsam mit einer Anwaltskanzlei hat Schwensen jetzt die Initiative „Recht für Helfer“ ins Leben gerufen. Damit wollen seine Mitstreiter und er "Bürger unterstützen, die durch illegale Aktionen der Vereinigung Letzte Generation in juristische Schwierigkeiten geraten sind, indem sie Gegenmaßnahmen zu den illegalen Straßenblockaden ergriffen haben."

Wie etwa zuletzt in Stralsund: Bei Klima–Protesten der Letzten Generation hatte ein 41–jähriger Lkw-Fahrer einen der Demonstranten mit seinem tonnenschweren Fahrzeug vor sich hergeschoben. Gegen den Mann wird nun ermittelt, ihm drohen ein lebenslanger Führerscheinentzug und womöglich sogar eine Haftstrafe.

Überschüssige Spenden sollen an Schulen gehen

Doch nicht nur bei der Verteidigung der Angeklagten in solchen Fällen will Schwensen helfen. Bürger als auch Unternehmen hätten, so Schwensen, "auch zivilrechtliche Schadensersatzansprüche und Unterlassungsansprüche" gegen die Klimakleber. "Häufig fehlt es den Betroffenen jedoch an finanziellen Mitteln, um ihre Rechte durchsetzen zu können", teilt Schwensen weiter mit.

In einem Facebook-Beitrag ergänzt der Mann: "Sollte ein Geldbetrag zusammenkommen, der über die benötigten Gelder hinaus geht, so schlage ich vor, dass das Geld an bedürftige Schulen gespendet wird, um dort erforderliches Lehrmaterial, wie Computer, etc. zu kaufen." Die Spendengelder, stellt Schwensen klar, "sollen betroffenen Bürgern helfen, aber nicht dazu dienen, sich zu bereichern".

Dazu heißt es auf der Internetseite der Initiative: "Die Prozessfinanzierungsgesellschaft Advofund AG verwaltet treuhänderisch die eingesammelten Spenden und die Rechtsanwaltskanzlei Mingers GmbH setzt die Ansprüche der Betroffenen auf Selbstkostenbasis durch."

Notwehr oder nicht?

Schwensen teilt weiter mit: "Wenn es Finanziers gibt, die die chaotischen Straßen-Kleber dafür bezahlen, dass diese den Verkehr, die Wirtschaft und Urlaubsflüge zum Erliegen bringen, dann finde ich, ist es legitim und angebracht, dass aufrechte Bürger, die sich die Nötigungen der Klimakleber nicht tatenlos gefallen lassen, finanziell unterstützt werden, falls sie für ihr beherztes Eingreifen juristisch belangt werden."

Auf der Seite der Initiative heißt es hierzu: "Straßenblockaden sind grundsätzlich tatbestandliche und rechtswidrige Nötigungen. Sofern die Polizei noch nicht vor Ort ist, befindet sich der von der Blockade betroffene Verkehrsteilnehmer in einer Notwehrlage." Dann folgt der klare Hinweis: "Generell ist aber eher davon abzuraten, gewalttätig gegen Klimakleber vorzugehen. Ob es im Einzelfall wirklich eine berechtigte Notwehr ist, hängt von vielen Faktoren ab und ist nicht immer einfach zu ermitteln."