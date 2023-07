Kevin Spacey erscheint an seinem Geburtstag vor Gericht

Schauspieler Kevin Spacey ist auch an seinem Geburtstag vor einem Londoner Gericht erschienen. Der Oscarpreisträger wurde am Mittwoch 64 Jahre alt. Morgens betrat er mit seinen Anwälten einen Gerichtssaal am Southwark Crown Court.

Vier Männer werfen dem Hollywoodstar sexuelle Grenzüberschreitungen vor, das reicht von unerwünschten Berührungen bis hin zu Nötigung zum Geschlechtsverkehr. Spacey hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen oder angegeben, es habe sich um einvernehmlichen Sex gehandelt.

Eine Jury muss entscheiden, in welchen Punkten sie Spacey («House of Cards“, „American Beauty») für schuldig oder unschuldig befindet. Die zwölf Geschworenen begannen ihre Beratungen am Montag und sollten sie auch am Mittwoch zunächst fortsetzen. Wann es zu einer Entscheidung kommt, ist unklar.