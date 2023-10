Keine Angst vor Keimen: Warum zu viel Hygiene schaden kann

Von oben: Laub, Stöcke und Dreck. Von unten: Dreck, Laub und Stöcke. Plus eine unbekannte Zahl von Krabbeltieren. In diesem Zustand erwacht Manuel Larbig am 19. Tag seiner Wanderung durch Deutschlands Wälder. Sechs Wochen will der Survival-Trainer draußen leben, essen, schlafen. Doch in Nacht 19 kracht die selbstgebaute Laubhütte über ihm zusammen. Mit ihr liegt am Morgen auch die Stimmung am Boden. „Als ich mit dreckigen, feuchten Klamotten vor meinem Käsebrot saß, fragte ich mich, warum ich das hier eigentlich machte“, erzählt Larbig in seinem Buch „Waldwandern“ über einen Moment, in dem er eines ganz gewiss nicht war: sauber.

Doch die Sauberkeit, die Manuel Larbig an jenem Morgen flöten ging, ist in erster Linie eine ästhetische Norm. Mit Hygiene ‐ jenen Maßnahmen mit dem Ziel, Krankheiten zu vermeiden ‐ haben ein eingesauter Pullover und eine Nacht im feuchten Laub nur am Rande zu tun. Die Verwechslung von Sauberkeit und Hygiene hat kuriose wie bedenkliche Folgen. Kurios mutet es an, wenn Menschen nach jedem Gassigang ihren Hund waschen und nach dem Einkauf die Konservendosen aus dem Supermarkt.

Bedenklich ist es, wenn sie durch zu viel Duschen und Putzen ihr Mikrobiom beschädigen, dieses faszinierende Gesamtsystem von Mikroorganismen, das den Menschen wie jedes andere Lebewesen besiedelt. Bis zu 15.000 verschiedene Arten von Bakterien, Viren, Pilzen und Einzellern leben auf dem menschlichen Körper. Bekannt sind nur etwa 20 Prozent. Unter Medizinern und Mikrobiologen setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass wir von dieser hochkomplexen Siedlergemeinschaft erheblich profitieren. Sie schirmt uns ab vor den mikrobiellen Attacken des Lebens, hilft uns bei der Verdauung, stimuliert unser Immunsystem oder baut sogar Vitamine für uns zusammen.

Der Bauernhof-Effekt zeigt die positiven Seiten

Das Verständnis für diese Zusammenhänge wurde erstmals Ende der 1980er-Jahre vom britischen Mediziner David Strachan für die Öffentlichkeit formuliert. Mit seiner sogenannten Hygiene-Hypothese versuchte er die starke Zunahme von Allergien, Asthma und Ekzemen in Gesellschaften westlichen Lebensstils zu erklären.

Die Details der Hygiene-Hypothese werden in der Wissenschaft heute kontrovers diskutiert, doch eines gilt als gut gesichert: der Bauernhof-Effekt. Viele Studien bescheinigen Kindern, die im Kontakt mit Landwirtschaft und Tieren aufwachsen, bedeutend weniger Allergien. Dieser Kontakt ist in den ersten Lebensjahren besonders entscheidend, und hier vor allem im ersten Lebensjahr. Denn in diesem Zeitfenster wird das Immunsystem durch neue Substanzen trainiert.

Der britische Immunologe Graham Rook plädiert deswegen dafür, Keime und Parasiten nicht als Bösewichte anzusehen, sondern als „gute alte Freunde“. Es sei an der Zeit, erklärte Rook vor ein paar Jahren gemeinsam mit anderen renommierten Fachleuten für Immunologie und Infektionskrankheiten, den Begriff der Hygiene-Hypothese aufzugeben und durch den der Alte-Freunde-Hypothese zu ersetzen. Der Name solle betonen, dass viele Mikroben eigentlich nicht unsere Feinde, sondern einfach nur in und an uns sind ‐ oft genug zu unserem Vorteil.

Sauberkeit mit Maß und Ziel

Es geht also darum, das Verhältnis von Sauberkeit und Hygiene wieder ins rechte Verhältnis zu setzen. Einer, der dafür ebenfalls mit Verve wirbt, ist James Hamblin aus den USA. Der Arzt und Wissenschaftsjournalist hat vor einigen Jahren aufgehört zu duschen ‐ jedenfalls im Sinne der gebräuchlichen Vorstellung. Hamblin wäscht sich nur, wenn er schmutzig ist und hält gelegentlich die Haare unters Wasser. Über seine Erkundungen jenseits der Sauberkeitsnormen hat er das Buch „Natürlich Waschen“ geschrieben. Darin betont er, wie wichtig es sei, die Hände gut zu waschen, mit denen man sich oft an die Nase fasst oder die Augen reibt. Seife sei jedoch ansonsten nur an wenigen Körperstellen wie Füßen und Achselhöhlen nötig. Mit seinem Experiment hinterfragt Hamblin auch die sozialen Normen, die an Sauberkeit geknüpft sind ‐ Regeln wie das fleckenfreie T-Shirt, manikürte Nägel oder die tägliche Dosis Deo. Es seien Normen, so führt er aus, an denen die Kosmetikindustrie jedes Jahr Milliarden Euro verdient. Doch das Geld könnten sich die Leute sparen, meint Hamblin nach seinen Recherchen zum Buch: „Das Ökosystem Haut benötigt keine raffinierte Pflege, um gut auszusehen. Es reicht, was wir alle schon längst kennen: ausreichend Schlaf, gutes Essen, wenig Sorgen und frische Luft.“

Weder Larbig noch Hamblin wollen die Leute dazu bekehren, jegliche Sauberkeitsregeln sausen zu lassen. Beide rubbeln sich Schmutz vom Körper und achten darauf, sich regelmäßig die Hände zu waschen. Ihre Erfahrungsberichte, so unterschiedlich sie sind, zeigen jedoch eines: Wir werden nicht krank davon, wenn wir auf etliche der etablierten Putzrituale verzichten. Im Gegenteil, unserer Haut und unseren Haaren geht es besser, wenn wir nicht täglich die natürliche Schutzschicht aus Fetten und Mikroorganismen abwaschen und dann durch Cremes und Lotions ersetzen.

Hygienemängel in der Küche und im Bad

Vielleicht werden sich spätere Generationen über die irrationalen Hygienevorstellungen wundern, die von uns praktiziert wurden. Und wie nachlässig wir dort waren, wo die wirklich bösen Keime lauern. Beim Kochen zum Beispiel: Viele Menschen schneiden rohes Fleisch mit demselben Messer und auf demselben Brett wie das dazugehörige Gemüse. Doch Fleisch steckt voller Erreger, die krank machen können. Im Geflügel etwa lebt das Bakterium Campylobacter, das eine ansteckende Durchfallerkrankung auslöst. Beim Braten von Fleisch werden solche Keime abgetötet, doch an der Rohkost anhaftend, werden sie zur Gefahr.

So leicht fängt man sich also bei falscher Kochhygiene eine Lebensmittelvergiftung ein. Und bleiben wir doch noch einen Moment in der Küche: Wann wurde eigentlich der Küchenschwamm das letzte Mal ausgekocht oder ausgewechselt? Kleiner Tipp: Am besten, man macht das täglich. Denn auf einem harmlos vor sich hintrocknenden Schwamm oder Tuch finden Mikrobiologen in ihren Untersuchungen oft mehr Keime als auf einer Klobrille.

Apropos Toilette: Manche Menschen reinigen ihr stilles Örtchen so hingebungsvoll, als wäre der Fuchsbandwurm dort zu Hause. Und nicht dort, wo Manuel Larbig gerne schläft: im Wald. Doch wozu kippen wir Desinfektionsmittel ins Abflussrohr und wischen damit über sämtliche Außenelemente? Schließlich sitzt man doch nur auf der Kloschüssel und isst nicht von ihr. Laut Forschern funktioniert unsere Haut wie ein natürliches Hindernis für Bakterien und kommt in der Regel mit einer Kontaminierung gut klar.

Erreger müssen an die Hände und von dort aus in den Mund kommen, ehe sie uns krank machen. Wenn es eine Ansteckungsgefahr gibt durch den Gang aufs Klo, dann über kontaminierte Hände. Aus diesem Grund raten Mediziner, die Handtücher im Bad regelmäßig zu wechseln. Und vor dem Spülen immer den Toilettendeckel runterzuklappen. Denn das Spülwasser schleudert Keime in die Luft und verteilt sie im ganzen Bad. Sogar auf Zahnbürsten haben Forscher bereits Durchfallerreger wie die gefürchteten Noroviren nachgewiesen. Und das ist dann wirklich unhygienisch.