Das Aschenbrödel reitet im Hochzeitskleid auf seinem Schimmel durch die winterweiße Landschaft - und nicht nur Kinderherzen schlagen höher. Wahre Fans kriegen gar nicht genug davon, der jungen, liebreizenden Libuše Šafránková im Fernsehen dabei zuzusehen, wie sie zuerst den Prinzen (Pavel Trávníček) zum Narren hält („Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht. Die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht. Ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball, aber eine Prinzessin ist es nicht, mein holder Herr.“), um dann schließlich als wunderschöne Braut über Stiefmutter und -schwestern zu triumphieren.

Sage und schreibe 15-mal flimmerte das Aschenbrödel in der vergangenen Weihnachtszeit über deutsche Bildschirme. Und heuer dürfte es noch öfter sein. Denn der tschechische Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ feiert 50. Geburtstag. „Das ist immer der meistnachgefragte Titel“, sagte der Leiter des Nationalen Filmarchivs in Prag, Michal Bregant. Und in diesem Jahr sowieso.

Es soll Tschechen geben, die meinen, Weihnachtsfeiertage seien ohne diesen Film zwar möglich, aber sinnlos. „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist vielen sogar wichtiger als Weihnachtskarpfen und Kartoffelsalat. Auch in Deutschland hat sich der Filmklassiker aus dem Jahre 1973 neben „Sissi“ und dem „kleinen Lord“ einen festen Platz im Weihnachtsfernsehen erobert. Doch woher rührt diese anhaltende Begeisterung? Zum einen ist es Herzschmerz-Kino vom Feinsten. Zum anderen aber verkörpert dieses Aschenputtel eine taffe, faszinierende Frau, die nicht einfach tatenlos darauf wartet, von einem Prinzen erobert zu werden, sondern die ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt. Modern ausgedrückt: Ein Mobbing-Opfer übt Rache.

Vom Sommermärchen zum Wintertraum

Zum Erfolg des Films trägt sicher aber auch bei, dass er eine traumhafte Winterlandschaft romantisch in Szene setzt und dem Fernsehzuschauer vermittelt, es gäbe noch weiße Weihnachten, zumindest im Märchen. Dabei hätte man den Film fast im Sommer gedreht. Das ursprüngliche Drehbuch von František Pavlíček sah vor, dass Aschenbrödel über „blühende Wiesen“ läuft und in einem „sonnendurchfluteten Bach“ seine Wäsche reinigt. Es war ein glücklicher Zufall, dass das ostdeutsche Studio DEFA, der deutsche Koproduktionspartner der Prager Barrandov-Studios, im Winter 1972/1973 freie Kapazitäten hatte. Die DEFA steuerte Schauspielgrößen wie Rolf Hoppe als König bei. In wenigen Tagen wurde dann das Drehbuch kurzerhand für eine andere Jahreszeit umgeschrieben.

Die meisten Außenaufnahmen wurden tatsächlich im tschechischen Böhmerwald gedreht. Das königliche Schloss allerdings, auf dessen Treppe Aschenbrödel seinen Schuh verliert, steht im sächsischen Moritzburg. Doch das war vor 50 Jahren leider nicht in winterliches Weiß gehüllt. In Ermangelung von Schneekanonen wurde die Landschaft um das Schloss damals mit Fischmehl gepudert.

Und es gibt noch mehr Fakes: Eine der schönsten Szenen des Films ist die erste Begegnung zwischen Aschenbrödel und dem Prinzen. Als der Thronfolger auf der Jagd mit seiner Armbrust ein Reh erlegen will, trifft ihn unvermittelt ein Schneeball. Geworfen hat ihn das kecke Aschenbrödel, das sich schnell davonmacht. „Aschenbrödel handelt frech mit Unabhängigkeit und Energie - das ist es, was den Film bis heute so interessant macht“, sagt Bregant. Hinter den Kulissen war es jedoch keine Schneeballattacke der jungen Frau. In Wirklichkeit warf Regisseur Václav Vorlíček den Schneeball zielsicher von seiner Position neben der Kamera aus. „Vorlíček war ein Regisseur, der den Ehrgeiz hatte, erfolgreiche und populäre Filme zu drehen“, sagt Bregant über den 2019 gestorbenen Künstler. „Er war kein großer Philosoph, sondern ein Pragmatiker.“ Unverkennbar ist Vorlíčeks Sinn für Humor. „Ich nehme das Leben mit einem Lächeln, selbst wenn ich verschiedene Klippen umschiffen muss, denn ich bin vom Wesen her ein Optimist“, sagte er einmal in einem Radiointerview.

Ein märchenhafter Film in schweren Zeiten

Solche Klippen gab es auch 1973: Die Dreharbeiten fielen in eine Zeit der politischen Unterdrückung und der verschärften Zensur in der Tschechoslowakei. Im August 1968 hatten die Warschauer-Pakt-Staaten die Reformbewegung Prager Frühling mit Panzern niedergewalzt. Viele Künstler fielen in Ungnade. „Der ausgezeichnete Dramatiker und Szenarist Pavlíček schrieb das Drehbuch versteckt hinter einem falschen Namen“, berichtet der Filmwissenschaftler Pavel Skopal - und das, obwohl das Märchen keinen politischen Subtext hat.

Pavlíček verzichtete ganz auf einen klassischen Erzähler und verwob geschickt drei Märchentexte der tschechischen Nationalschriftstellerin Božena Němcová (1820-1862). So kommt es, dass Aschenbrödel Zaubernüsse öffnet, statt wie bei den Gebrüdern Grimm zu rufen: „Bäumchen rüttel dich und schüttel dich!“ Warum die Titelheldin des Films Aschenbrödel und nicht Aschenputtel wie in der Grimm’schen Märchensammlung heißt, lässt sich nicht so leicht erklären. Denn auch bei Autorin Němcovás ist nicht von einem Aschenbrödel die Rede. Ihr Märchen heißt „O Popelce“, was wiederum am ehesten mit „Aschenputtel“ zu übersetzen ist. Die Sorgen der DEFA-Koproduzenten, deutsche Kinder könnten das Märchen wegen dieser Änderungen nicht wiedererkennen, erwiesen sich aber als unbegründet. Der Film war von Beginn an ein Erfolg.

Der Prinz erinnert sich: „Es war schrecklich kalt!“

Vor Kurzem ist Prinzen-Darsteller Pavel Trávníček im Tschechischen Rundfunk gefragt worden, woran er sich als Erstes erinnert, wenn er an den Dreh zurückdenkt: „Der Winter, der Winter, es war schrecklich kalt“, schoss es aus dem 72-Jährigen heraus. Man sei jung gewesen und habe es bei minus 17 Grad ausgehalten. Wenn er sich Fotos von damals ansehe, sei er nahezu gerührt: „Verdammt, was war das für eine Zeit?!“

Hauptdarstellerin Libuše Šafránková kann man zum 50. Jubiläum leider nicht mehr befragen - sie starb im Juni 2021 im Alter von 68 Jahren. Über ihren größten Erfolg hatte die Künstlerin nie groß sprechen wollen - was auch mit ihrem generell zurückhaltenden Wesen zu tun hatte. Einmal verriet sie aber, dass sie den Film zu Weihnachten noch nie gesehen habe. Das liege an den Traditionen ihres katholischen Elternhauses. Denn an diesem Fest bleibe in der Familie der Fernseher prinzipiell aus.

Märchenfans können sich freuen, dass auf Schloss Moritzburg in Sachsen wieder eine Winterausstellung zu dem Kultfilm zu sehen ist. Gezeigt werden originale Kostüme, Fanobjekte, Requisiten und mehr. Aber auch in den Barrandov-Studios in Prag sind Aschenbrödel-Fans willkommen. Öffentliche Führungen machen nicht nur halt in den Studios, wo einst gedreht wurde, sondern ebenso in der kleinen Ausstellung, in der neben vielen Kostümen und Requisiten zahlreicher Filme das originale rosa Ballkleid Aschenbrödels präsentiert wird. Das wird aber in einer Vitrine hinter Glas verwahrt, anprobieren dürfen Besucher dafür anderes. Denn der Höhepunkt einer Führung ist der Abstecher in den Kostümfundus. Hier darf sich das gemeine Volk unter fachkundiger Anleitung in Prinzessinnen und Prinzen, in Könige und Hofdamen, in noble Patrizier und süße Biedermeier-Mädels verwandeln. Mädchenträume werden wahr. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit.