Kein Panda: Jack Black sieht sich als Streifenhörnchen

US-Schauspieler Jack Black leiht im Original von „Kung Fu Panda 4“ schon zum vierten Mal der Hauptfigur Po seine Stimme. Trotzdem gehört das Herz des 54-Jährigen einem ganz anderen Tier als den schwarz-weißen Bambusfressern, wie er in einem Interview mit dem australischen Radiosender Mix94.5 Breakfast verriet.

Seine Lieblingstiere seien Geparden, sagte Black. „Weil sie so schnell und einfach unglaublich anmutig sind und in Zeitlupe ganz erstaunlich aussehen, wenn sie ihre Beute verfolgen.“ Der Hollywoodstar ist zur Australien-Premiere des jüngsten Animationsfilms der Reihe nach Down Under gereist.

Das Lieblingstier sei aber eine Sache, eine ganz andere sei es, welches Tier jemanden wirklich verkörpere, betonte der Komiker und Musiker, der mit seiner Rockband Tenacious D in den kommenden Monaten in Europa und Australien mehrere Konzerte gibt. „Ich habe das Gefühl, dass das zwei verschiedene Tiere sind - und mein eigentliches Tier ist wahrscheinlich ein Streifenhörnchen oder ein Eichhörnchen.“