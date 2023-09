Das Stadthaus in Harlem hat fünf Schlafzimmer, einen Wohnbereich mit Billardtisch und einen Garten mit Feuerplatz. Es bietet Platz für 14 Gäste und konnte zuletzt für 1.400 Dollar in der Nacht auf Airbnb angemietet werden. Einhundert Dollar pro Gast und Nacht, unweit vom Central Park– das ist kein schlechter Preis für eine Unterkunft in Manhattan, wo Hotelzimmer in der Größe von Abstellkammern gut das Dreifache kosten.

Wer die Unterkunft bucht, kann sich keineswegs mehr sicher sein, ob das „Brownhouse“ am Big Apple überhaupt legal ist. Seit dem Inkrafttreten des „Local Law 18“ vergangene Woche dürfte es dieses Angebot eigentlich nicht mehr geben. Sofern es sich nicht um einen Hotelbetrieb handelt, ist es Vermietern nicht mehr erlaubt, gesamte Wohnungen oder Häuser anzubieten. Das Gesetz schreibt vor, dass private Gastgeber während des gesamten Aufenthalts persönlich in der Unterkunft anwesend sein müssen und höchstens zwei fremde Personen beherbergen dürfen.

Teure Verstöße bei Nichteinhaltung

Legal oder illegal — angesichts der Fülle an Gesetzen in ihrer Stadt hätten New Yorker diese Frage in der Vergangenheit wahrscheinlich mit einem Schulterzucken quittiert. Doch das kann Vermieter und Vermittler wie Airbnb jetzt teuer zu stehen kommen. Verstöße gegen die strengen Vorschriften werden mit bis 5.000 Dollar je Vermietung geahndet.

Für die Durchsetzung des „Local Law 18“ hat New York eine eigene Behörde geschaffen. Anbieter von Vermietungen unter 29 Tagen müssen sich beim „Office of Special Enforcement“ (OSE) des Bürgermeisters registrieren. Vermittler wie Airbnb und VRBO dürfen nur noch Zahlungen für Anbieter abwickeln, die über eine entsprechende Lizenz verfügen. Quasi über Nacht verschwanden allein bei Airbnb mehr als 15.000 Unterkünfte aus dem Angebot für Kurzzeitvermietungen. Branchenführer Airbnb klagt über einen „de facto“-Bann. Sprecher Theo Yedinsky hält New York vor, Millionen Touristen eine klare Botschaft zu senden: „Ihr seid nicht willkommen.“

Darum werden Kurzzeitvermietungen eingestellt

OSE–Chef Christian Klossner weist das zurück. „Die Registrierung zeigt den Vermietern einen klaren Weg auf und schützt die Gäste vor illegalen und unsicheren Unterkünften.“ Bisher haben rund 4.000 Wohnungsbesitzer einen Antrag gestellt, von denen bisher etwa ein Zehntel genehmigt worden ist. Laut der New Yorker Hotel–Vereinigung kann von einem Engpass keine Rede sein. Die Lobby verweist auf eine Kapazität von rund 118.000 Hotelzimmer in der Stadt.

New York war lange vor der Gründung Airbnb’s im Jahr 2007 ein Magnet für Reisende aus aller Welt. Aber seit Ankunft des Unternehmens hat das Geschäft mit den Kurzzeitvermietungen zu der massiven Wohnungsnot der Metropole beigetragen. Im Juni ergab eine Marktanalyse (PDF) der drei größten New Yorker Stadtviertel, dass es in Manhattan, Brooklyn und Queens zusammen 10.200 freie Mietwohnungen gab.

Wohnungsnot ist groß in New York

Airbnb bot in denselben Stadtteilen bei der Erhebung 23.000 Objekte zur Kurzzeitvermietung an. Neben Privatleuten, die mit der Untervermietung ein paar Dollar zusätzlich verdienten, um die hohen Lebenshaltungskosten am Big Apple aufzubringen, entdeckten clevere Investoren schnell, dass sich mit Airbnb eine Menge Geld verdienen lässt.

Kritiker machen Airbnb & Co mitverantwortlich für die hohen Wohnkosten New Yorks. Die Stadt ringt zudem mit fast 80.000 Obdachlosen, ein Problem, das sich mit der Ankunft von Flüchtlingen aus Zentralamerika nur verschärft hat. Die Klagen Airbnbs lässt Bürgermeister Eric Adams deshalb an sich abperlen. Er habe Verständnis für die Sorgen von Eigentümern, die alles richtig machten. Es werde sich bestimmt eine Lösung finden lassen, „wenn Oma ihr freies Zimmer vermieten will“.