Bei Temperaturen nahe 40 und örtlich sogar über 45 Grad kämpften in den vergangenen Wochen Hunderte Einsatzkräfte gegen zahlreiche Waldbrände im Süden Italiens und in Teilen Griechenlands.

Betroffen sind vor allem Sizilien und die Ägäisinsel Rhodos. Als Brandursache wird neben Unachtsamkeit und Brandstiftung immer wieder auch Selbstentzündung wegen der Hitze genannt.

Aber... schtimmt dees?

Nein. Selbstentzündung ist ausgeschlossen.

Selbst die Temperaturen am Boden, die höher ausfallen können als in der Luft, reichen dafür nicht aus. Erst ab einer Temperatur von 250° C fängt Stroh Feuer, bei Holz liegt diese Grenze je nach Restfeuchte zwischen 280 und 340° C. Die höchste jemals gemessene Bodentemperatur beträgt aber nur 70,7° C Grad. Eine Selbstentzündung ist daher völlig ausgeschlossen.

Die einzige natürliche Ursache von Waldbränden ist die Entzündung durch einen Blitz. Die Temperatur eines Blitzes liegt bei 20.000 bis 30.000° C. Das ist viermal so heiß wie die Oberfläche der Sonne.

Nur vier Prozent der Waldbrände haben natürlichen Ursprung

Allerdings haben nur circa vier Prozent aller Waldbrände einen solchen natürlichen Ursprung. Der Rest ist direkt oder indirekt durch den Menschen verursacht.

Von 85 Waldbränden in Baden-Württemberg, bei denen die Ursache ermittelt wurden, waren nach Angaben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung lediglich zwei natürlichen Ursprungs. Brandstiftung hingegen war 41-mal die Ursache, Fahrlässigkeit in 39 Fällen. Dreimal wurde als Ursache sonstige handlungsbedingte Einwirkungen ermittelt (beispielsweise Entzündung durch Munition).

Glasscherbe kann keinen Waldbrand auslösen

Die oft zitierte Glasscherbe am Boden scheidet übrigens als mögliche Brandursache ebenso aus.

Zwar kann Glas Sonnenlicht so fokussieren, dass sich damit Feuer entzünden lässt. Dazu muss das Glasstück aber konvex geschliffen sein und sich in dem richtigen Abstand zum Objekt befinden, um eine entsprechende Brennwirkung zu entfalten. Das ist bei am Boden liegenden, zufällig geformten Scherbe praktisch nie gegeben.

Und selbst unter optimalen (Labor-)Versuchsbedingungen und der maximalen Lichtkonzentration entzündeten sich trockene Waldmaterialien nicht. Bedeutend gefährlicher als die Scherbe ist allerdings die unachtsam weggeworfene Zigarette.