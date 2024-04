Johann Wolfgang von Wendler

Der krumme Vergleich, die schiefe Zitate-Ebene - nichts ist beliebter als spontane Irrtümer, wenn sie nur überzeugend vorgetragen werden.

In diese Kategorie gehören so unsterbliche Sentenzen von Fußballern wie jene des Lukas Podolski, der sagte: „Jetzt müssen wir die Köpfe hochkrempeln.“ Oder Ballsportkünstler Andreas Möller, der sich zum geographisch gewagten und dadurch legendären Satz verstieg: „Mailand oder Madrid - Hauptsache Italien!“ In jüngerer Zeit hat ein gewisser Daniel Stricker aus der Schweiz die Liste interessanter Zitate erweitert.

Stricker ist bei den Eidgenossen als sogenannter Corona-Kritiker bekannt geworden. Im Nebenerwerb ist er auch noch Event-Veranstalter und wollte dem deutschen Schlagerstar Michael Wendler eine Bühne in der Nähe von Zürich für sein Comeback zur Verfügung stellen. (Herr Wendler hatte während der Pandemie seinen Kopf ebenfalls hochgekrempelt und merkwürdige Erkenntnisse zu Corona veröffentlicht.)

Doch das ist im Zusammenhang mit Strickers Zitat gar nicht von Belang. Denn Stricker sagte in einem Interview mit dem Portal Nau.ch: „Der Wendler ist der größte Musiker seit Goethe.“ Herrn Wendler wird’s gewiss gefreut haben, solches zu hören. Zweifellos ist der Schlagerstar eine Konifere seines Fachs. Vielleicht schreibt er gerade an „Die Leiden des jungen Wendler“ - denn sein Comeback wurde vom Veranstalter abgesagt. (nyf)