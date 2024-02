Auf dem heiß umkämpften Markt hochkalorischer Imbiss-Spezialitäten liegt der Döner ganz weit vorne. Für die kulinarisch Unkundigen: Dabei handelt es sich um am Spieß rotierendes Fleisch - geschichtet oder auch gehackt - welches dann mittels eines säbelähnlichen Messers heruntergeschnetzelt wird. Gehüllt in Fladenbrot, ergänzt mit Krautsalat, Tomaten und sonstigem Alibi-Grünzeug, wird es mit weißer Soße getauft und auf Wunsch mit viel oder wenig Scharf gewürzt.

Bislang hatte sich der hungrige Mensch, wollte er eines solchen Döners habhaft werden, in ein entsprechendes Etablissement zu begeben, um den im Volksmund so genannten Dönermann zu treffen. Mustafa Demirkürek macht diesen Weg nun überflüssig. Mit dem von ihm erfundenen Aufback-Döner kann nun jedermann und selbstredend auch jede Frau ein Dönermann sein. Einfach Packung aufreißen und das Gedöns - Pardon, Gedöner! - für zehn Minuten bei 180 Grad in den Backofen schieben.

Laut „Bild“-Zeitung soll das Imbiss-Vergnügen für zu Hause 6,99 Euro kosten. Das ist vom Preisniveau her betrachtet kein Vorteil zum Straßenverkauf. Im Sinne der Völkerverständigung bleibt Letzterer klar vorzuziehen. Der Geschmackstest steht noch aus. Mustafa Demirkürek schwärmt natürlich. Aber wir vermuten, dass es etwas mehr braucht, um ein echter Dönermann zu werden, als eine Tüte aus der Kühltheke aufzureißen. (nyf)