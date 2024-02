Die Bayern haben offenkundnig ein ganz besonderes Verhältnis zum Fest der Liebe. Der unlängst verstorbene Franz Beckenbauer fragte bekanntlich werbewirksam für so manchen Sponsor: „Ja, is denn heut scho Weihnachten?“ Was natürlich nicht der Fall war. Präzisere Kalenderkenntnisse bewies der Wahl-Bayer Uli Hoeneß, als er einst sagte: „Der Nikolaus ist kein Osterhase.“

Dem kann kein klar denkender Mensch widersprechen. Nicht einmal der Ministerpräsident des Freistaats, Markus Söder. Offenbar wollte aber auch er Teil der Bajuwarisierung des Fests sein. Jedenfalls zündete Söder vergangenes Jahr an jedem Adventssonntag bei Twitter eine Kerze an und trug dabei einen gewagten Weihnachtspullover. Klarer Höhepunkt der Serie war der knallrote mit Rentier-Motiv.

Online hat Söder nun dazu aufgerufen, das beliebteste der vier Kleidungsstücke zu wählen. Unter den Teilnehmern werde er die Pullover dann verlosen. Zudem überlege er aufgrund des großen Erfolgs bereits, was er an Ostern machen werde. „Allerdings“, so der CSU-Vorsitzende weiter, „werde ich mich nicht als Osterhase verkleiden.“

Was er stattdessen plant? Keiner weiß es. Eier ausblasen und bemalen? Osterbrot oder Hefezopf backen? Passender wäre da schon ein tägliches Eiertanz-Video. Erfahrung hätte er. Als es um die ekelhaften Flugblätter aus dem Hause Aiwanger ging, hat Söder das Rumeiern ja bereits zur Perfektion getrieben. (jos)