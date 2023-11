Womöglich muss die Theorie, dass der Brummschädel am Tag danach vom Alkohol herrührt, neu geschrieben werden. Denn die Universität von Kalifornien ist einem bestimmten Stoff im Rotwein auf der Spur, welcher für die Katerstimmung verantwortlich sein soll: namentlich Quercetin. Das klingt auf den ersten Blick wie der Name eines Hustensafts für eine besonders komplizierte Bronchitis. In Wahrheit handelt es sich aber um einen Stoff, der vermehrt in der Traubenhaut konzentriert ist. Und weil Rotwein lange auf den Schalen liegt, ist darin auch mehr Quercetin drin.

Das ist aber nur vordergründig eine gute Nachricht für Leute, die eh lieber Schnaps, Bier und Champagner trinken. Denn auch wenn’s womöglich keinen Kater gibt, nagt der Alkohol trotzdem langsam aber stetig an der Leber.

Aber zurück zum Rotwein. Wenn das Gläschen Heuchelheimer Schädelsprenger nicht gut bekommt, könnte noch an einem anderen Stoff liegen: Histamin nämlich. Dieses Zeug ist in gereiften Rotweinen, Schinken, Blauschimmelkäsen, Leberpasteten und Meeresfrüchten reichlich vorhanden. Besonders empfindlich reagieren nach Untersuchungen Frauen mittleren Alters. Was sich in grellroten Hautflecken im Gesicht äußert. Wer also beabsichtig, Frauen mittleren Alters zum Essen auszuführen, bedenke diese Tatsachen. Ansonsten gilt, was schon die alten Lateiner fehlerfrei beim Gelage zu lallen wussten: In vino veritas! (nyf)