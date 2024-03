Die spinnen, die Serfauser.“ Anfang der 1980er-Jahre, als die Idee einer U-Bahn zur Lösung der örtlichen Verkehrsprobleme aufkam, war das noch eine der harmloseren Reaktionen. Aber davon haben sich die U-Bahn-Pioniere rund um das damals 1000 Seelen zählende Bergdorf nicht einschüchtern lassen. Sie kämpften für ihre Idee. Als 1985 die höchstgelegene Luftkissenbahn der Welt, die fast zehn Millionen Euro gekostet hatte, im Dezember ihre Jungfernfahrt über die vier Stationen antrat, waren die Pessimisten längst verstummt. Bis heute gilt das Bauwerk als Vorzeigeprojekt für umweltfreundliche Verkehrslösungen in den Bergen. Auch wenn man sich bei Lautsprecheransagen wie „Next Station: Church“ ein bisschen wie am falschen Ort fühlt.

Die Bewohner dieses Tiroler Hochplateaus sind erfinderisch, oder anders ausgedrückt: an Problemlösungen gewöhnt. Wenn handyaffine Jugendliche oder Gästemassen überhaupt als Problem betrachtet werden können. So sind etwa Onlinereservierungen fürs Skiausleihen in den Sportgeschäften längst üblich. Und beim umfangreichen Aktivitätenprogramm ist vor allem Action angesagt, egal ob man auf dem Bauch liegend mit einer Art Gleitschirm mit fast 50 Stundenkilometern übers Tal saust, sich kopfüber im Skyswing die Pisten betrachten kann oder sich zu einer der vielen Abendshows mit Skiakrobatik und diversen Stunts begibt.

Über 200 Pistenkilometer

Die Zahlen fürs Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis sind alle imposant und sprechen für sich. Derzeit lauten sie so: 150 Zentimeter Schnee, 68 Anlagen geöffnet. Dazu gehören auch rund 2000 Sonnenstunden pro Jahr, weit über 200 Pistenkilometer auf 460 Hektar Pistenfläche sowie zig Skirouten, 52 Kilometer Loipen und gut präparierte Winterwanderwege, für die sich junge Eltern sogar einen E-Buggy mieten können. Auch Genussskifahrer kommen auf ihre Kosten, bei so viel Fläche ist es selbst an gut besuchten Tagen auf den Pisten nicht wirklich eng und voll. Da verteilt sich die Gästemasse, und so mancher Sportler kann am Pistenrand allein und ganz in Ruhe die Sicht auf die Ortlergruppe, Samnaun und aufs Silvrettagebirge genießen.

Aber vor allem Familien werden hier glücklich. „Ein perfektes Rundumerlebnis“, wie es heißt, soll geboten werden. Und zwar im Winter meist bis Ende April. Fast immer liegt dann noch Schnee auf Höhen zwischen 1200 und fast 3000 Metern. Auch Sonne gibt’s im Frühling ausreichend. „We are family“ ist hier Programm. Allein für Kinder und Jugendliche stehen 125.000 Quadratmeter Schneefläche zur Verfügung. Spielplätze, multimediale Themenplätze und Erlebnisabfahrten sind nur ein Teil der „familienfreundlichsten Winterdestination“, wie es in Tirol heißt. Murmli und Kuh Berta begleiten die Kleinsten beim Skifahren und wenn sie im Skikurs angemeldet sind, ist auch das gemeinsame Mittagessen - an Kindertischen und -stühlchen - mit den Skilehrern im Kinderrestaurant mitgebucht. Österreichs größter Skikindergarten lässt grüßen.

Perfekte Lage

Noch eine dieser gigantischen Zahlen: In Serfaus-Fiss-Ladis - der Zusammenschluss der zwei großen Skigebiete Serfaus und Fiss-Ladis war übrigens schon vor mehr als 20 Jahren - sind heute rund 700 Skilehrer beschäftigt. An einem normalen sonnenverwöhnten Frühlingstag können es nämlich schon mal 20.000 Skifahrer sein, die sich im Skigebiet aufhalten. Auf Massenandrang ist man hier längst gut vorbereitet. 17.000 Betten in mehr als 600 Unterkünften kommen auf knapp 2500 Einwohner. Einer von ihnen ist Gregor Tschuggmall, der früher mal Tischler war. „Das mach ich schon seit fast 30 Jahren nicht mehr“, lacht er. Sommers ist er als Bergführer und im Winter als Skilehrer unterwegs. Was ist das Beste am Skigebiet? Da muss er nicht lange überlegen: „Die Lage.“ Und fügt noch hinzu: „Die anderen Täler ringsum sind ja furchtbar steil.“ Tschuggmall müsste eigentlich gar nicht mehr Skifahren unterrichten, aber er mag seinen Job. „Obwohl die Gäste“, wie er findet, „komplizierter geworden sind.“ Vor allem Schweizer würden derzeit vermehrt kommen - sie bilden die größte Gruppe gleich nach den Deutschen und den Niederländern. Auf Letztere lässt Tschuggmall nichts kommen. „Für die hab ich sogar mein Englisch perfektioniert.“

