In Frankreich geht die Angst vor Austern um

Wegen einer Viruserkrankung können Austern aus einigen französischen Regionen nicht mehr verkauft werden. Zum neuen Jahr bricht den Züchtern damit ihr wichtigstes Geschäft ein.

Vor dem Pariser Fischhändler Daguerre Marée bildet sich jedes Jahr zu Silvester eine lange Schlange. Lachs und Jakobsmuscheln gehören zum Jahresende in Frankreich traditionell auf den Tisch. Eigentlich zählen auch die Austern dazu, doch dieses Jahr blieben die Verkäuferinnen und Verkäufer auf der grauen Delikatesse sitzen. Der Grund: In drei Gebieten waren die Austern vom Norovirus befallen, der Durchfall und Erbrechen auslösen kann. Die Behörden verboten deshalb nach Weihnachten den Verkauf dieser „Huîtres“. Die Entscheidung löste bei den Kundinnen und Kunden so viel Unsicherheit aus, sodass nun auch Austern aus anderen Regionen kaum gekauft werden. Viele Pariser Restaurants haben die Meeresfrüchte inzwischen von der Speisekarte genommen.

Die Austernzüchter leiden unter dem Generalverdacht gegen ihre Produkte. Von den 375 Produktionsorten für Austern in Frankreich seien nur rund zehn betroffen, sagte der Vorsitzende der Vereinigung der Muschel- und Austernzüchter, Philippe Le Gal, dem Radiosender France Inter. „Aber es gibt einen Medieneffekt, der den ganzen Geschäftszweig betrifft.“ Diese Woche haben er und seine Kollegen deshalb einen Termin mit dem für das Meer zuständigen Staatssekretär, Hervé Berville. Dann soll es um Entschädigungen gehen, denn allein im Becken von Arcachon wird der Schaden auf acht Millionen Euro beziffert.

Kulturerbe-Stadt Cancale bleibt verschont

Neben Arcachon im Südwesten sind auch das Calvados und eine weitere Region in der Normandie von der Viruserkrankung betroffen. Die bekannteste Austernzucht rund um die bretonische Stadt Cancale, die seit 2019 zum immateriellen Kulturerbe Frankreichs gehört, blieb dagegen verschont.

Mit 80.000 Tonnen jährlich ist Frankreich der größte Austernproduzent Europas. Der Umsatz beläuft sich auf gut 400 Millionen Euro, von denen der Großteil rund um Weihnachten erzielt wird. Das Verkaufsverbot, das zunächst für 28 Tage gelten soll, trifft die Züchter zum Jahresende deshalb besonders hart. Dabei können die Austernfarmer überhaupt nichts für das Virus. Schuld daran sind Abwasser, die da ins Meer geleitet werden, wo die Austernbänke liegen.

Keine im Meer

„Nicht die Austern sind krank, sondern die Menschen haben Magen-Darm-Erkrankungen, deren Keime sich im Meer wiederfinden“, sagte Le Gal. Er forderte ein besseres Abwasserreinigungssystem, „das eines Landes wie Frankreich würdig ist.“ Denn eine Erkrankung der Austern durch Abwasser kommt immer wieder vor. Die Mollusken erholen sich allerdings auch wieder davon. Für das wichtige Weihnachtsgeschäft ist es dann aber schon zu spät.

Die Austernzucht, die bis zu vier Jahre dauert, ist ein extrem schwieriges Geschäft. Denn die „Babys“ werden auf Tischen im Meer großgezogen. Dort liegen sie in Säcken, die regelmäßig gewendet werden müssen, um sich gleichmäßig zu entwickeln. Einige besonders gute Produkte, die sogenannten Claires, werden sogar noch mit frischem Meerwasser und Plankton verfeinert. Die Schalentiere sind nicht nur für Krankheiten, sondern auch für das Wetter anfällig. Im November führte eine Reihe schwerer Stürme dazu, dass Austernbänke zerstört wurden und die Säcke mit den Austern darin versandeten. „Werden wir an Weihnachten Austern haben?“, lautete damals die bange Frage in den französischen Medien.

Überwachung per Drohne

Die Meeresfrüchte sind auch bei Austerndieben beliebt, die die Delikatesse aus dem Wasser stehlen. Die Polizei überwacht inzwischen vor allem im Arcachon-Becken mit Drohnen die wertvollen Austernbänke. Dabei sind Austern auch im Feinschmeckerland Frankreich, wo die meisten dieser Schalentiere in Europa gegessen werden, nicht jedermanns Sache. Laut einer Umfrage, die allerdings schon aus dem Jahr 2013 stammt, essen zwei Drittel der Französinnen und Franzosen regelmäßig oder gelegentlich „Huîtres“. Ein weiteres Drittel gibt dagegen an, die Krustentiere „nie“ zu schlürfen.

Unter den Austern-Esserinnen und Essern machen die gelegentlichen Genießer mit 43 Prozent den Großteil aus. 23 Prozent, darunter viele junge Leute, probieren vor allem am Jahresende und weil es die Tradition so will. 34 Prozent sind wahre Kenner, die die Delikatesse das ganze Jahr essen und sich sowohl bei Größe als auch bei Herkunft genau auskennen. Denn die Austern werden in Kaliber von 0 bis 5 eingestuft: Je niedriger die Zahl, desto größer die Auster. Immerhin gut zwei Drittel der französischen Austern-Konsumenten wurden bereits in der Kindheit oder Jugend mit dem glibberigen Meeresprodukt vertraut gemacht. Meist passiert das in den Ferien, wo zumindest in der Bretagne und in der Normandie in jeder Ferienwohnung ein Austernmesser zu finden ist. Schon die Kinder lernen so, wie eine Auster geöffnet, das Innere von der Schale gekratzt und hinunter geschluckt wird. Wahre Kenner genießen pur, die anderen mit Zitronensaft oder Vinaigrette.