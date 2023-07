Im Freibad und auf dem Friedhof sind alle gleich

Grob erklärt zerfällt die Welt in zwei Lager: die Wohlhabenden und die Habenichtse. Wobei es in beiden Gruppen jede Menge Abstufungen gibt. Jedenfalls ist der Alltag so eingerichtet, dass sich Menschen vom oberen Ende der Skala selten mit Leuten vom unteren Ende mischen. Denn zum Champagner–Frühstück sind niemals nicht Gäste des gesamten Daseins–Spektrums geladen. Drum behaupten auch so viele Leute, Champagner nicht zu mögen. Weil man halt leichter sagt, dass man etwas nicht leiden kann, statt zuzugeben, dass man sich bestimmte Sachen nicht leisten kann.

Der Sommer bricht diese gesellschaftlichen Konventionen zwischen den Schichten zum Glück ein wenig auf. Im Freibad und an unseren Seen sind dann doch alle ein bisschen gleicher. Der Millionär ist selten an seiner Badehose zu erkennen. Am Rest seiner Physis ebenso wenig. Und so kommt es vor, dass zwar nicht alle in einem Boot sitzen, aber wenigstens in einem Becken. Die Pommes am Kiosk sind für die allermeisten Badegäste noch gleichermaßen erschwinglich. Also sind auch hier die Trennlinien zwischen Arm und Reich verschwommen. Damit ist das Freibad dem Friedhof nicht unähnlich. Obschon die Standesunterschiede an der Opulenz der Grabmale deutlicher zu erkennen sind. Was aber nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass am Ende alle Menschen gleich sind — egal ob in der Badehose oder im letzten Hemd. (nyf)