Der Partysänger Ikke Hüftgold hat es in den Vorentscheid um die Teilnahme am Eurovision Song Contest geschafft. In einer Instagram-Story hat er sich seinen Kritikern gestellt - und gezielt einem Journalisten den Mittelfinger gezeigt. Was war passiert?

NDR soll „unseriöse Acts“ wie Ikke verhindern

Der Journalist Robin Halle veröffentlichte am vergangenen Sonntag einen Kommentar auf Schwaebische.de mit dem Titel „Bloß nicht Ikke Hüftgold für Deutschland!“.

In seinem Artikel fordert der Journalist den NDR auf, „unseriöse Acts“ wie Ikke Hüftgold für den ESC zu verhindern. „Sonst werden wir mal wieder Letzter“, heißt es gleich am Anfang des Textes.

Ikke Hüftgold, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt, ließ das nicht auf sich sitzen und teilte einen Screenshot des Artikels in seiner Instagram-Story. Diesen ließ er nicht unkommentiert. Er schrieb: „Der Hass gegen den Partyschlager geht schon wieder los 😂.“

In einem weiteren Textblock wird die Wahl der Emojis noch krasser: „Aber keine Panik! Ich werde natürlich wieder dabei sein 🖕🏻🤪🖕🏻.“

Schlagersänger Ikke Hüftgold reagiert auf der Plattform Instagram auf die Kritik zu seiner Teilnahme am ESC-Vorentscheid. (Foto: Robin Halle )

Ikke Hüftgold ist für Schlagersongs wie „Dicke Titten, Kartoffelsalat“ und „Bumsbar“ bekannt. Auch das Skandallied „Layla“ hat er produziert. Vermutlich möchte er auch am bevorstehenden ESC in Schweden einen Schlagersong über Party, Alkohol und Frauen performen.

Wer letztlich für Deutschland nach Malmö fährt, soll am 16. Februar 2024 in der ARD entschieden werden.

Nicht die erste Teilnahme am Vorentscheid

Bereits vor einem Jahr trat Ikke Hüftgold beim Vorentscheid für den ESC 2023 an. Der 47-Jährige sang in goldfarbenem Jackett und schwarzer strubbeliger Perücke seinen Song „Lied mit gutem Text“. Schließlich musste er sich aber mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Gewonnen hatte die Hamburger Rock-Band „Lord of the Lost“ - die beim ESC allerdings den letzten Platz belegte.