Bei der Messkircher Schlagersängerin Alexandra Hofmann „glühen“ die Facebook- und Instagram-Accounts, nachdem die „Schwäbische Zeitung“ über ihren Plan berichtete, im Duo mit Jørgen Olsen am Eurovision Song Contest (ESC) teilzunehmen.

„Ich habe in den ganzen 35 Jahren auf der Bühne noch nie so viel Reaktionen bekommen wie auf unsere ESC-Bewerbung“, sagt Hofmann, „da behaupte noch einer, dass der ESC an Bedeutung verloren hat. Auf keinen Fall! Auch in Dänemark geht es ab. Sämtliche Medien berichten darüber. Die Konstellation mit Jørgen finden viele spannend.“

Der 73-Jährige konnte den ESC bereits einmal gewinnen. Gemeinsam mit seinem Bruder Niels und dem Song „Fly on the wings of love“ sangen die bekannten Olsen-Brothers im Jahr 2000 für Dänemark.

Vorentscheid zum ESC am 16. Februar 2024

Vor einer möglichen ESC-Teilnahme müssen Hofmann und Olsen zwei Hürden überwinden. Einerseits muss der Norddeutsche Rundfunk (NDR) aus 693 Bewerbungen acht Künstler oder Bands auswählen, die am deutschen Vorentscheid zum ESC am 16. Februar 2024 ins Rennen gehen.

Neben Hofmann und Olsen haben sich u.a. Mallorca-Sänger Ikke Hüftgold, Michelle-Tochter Marie Reim, Spotify-Newcomer Apollson und die polarisierende Elektroband Tilly Electrics beworben. Das Duo versteckt seine Identität unter schwarz-weißen Masken, was für Diskussionsstoff sorgt.

Erfolgsproduzent Ralph Siegel bringt mit DSDS-Halbfinalistin Aileen Sager wieder eine Künstlerin an den Start. Siegel gewann den ESC vor 42 Jahren mit Sängerin Nicole, die „Ein bisschen Frieden“ sang.

Der NDR sichtet jetzt alle Bewerbungen. Wann die teilnehmenden Künstler bekannt gegeben werden, steht noch nicht fest. „Wir müssen noch etwas Geduld haben“, sagt Hofmann. Und weiter: „Ich habe mich mit einem ESC-Experten unterhalten. Er meinte, dass wir die Nachricht erst im Januar erhalten.“

Finale in Malmö

Trotzdem will die 49-Jährige zeitnah mögliche Songs mit ihrem Partner Jørgen Olsen aufnehmen. „Dieses Jahr konnte man sich sowohl mit einem Song als auch nur mit dem Talent bzw. der Stimme anmelden“, sagt Hofmann, „wir haben beide Varianten gewählt. Das macht das Ganze für mich und Jørgen noch interessanter.“

Um am ESC-Finale 2024 in Malmö teilnehmen zu können, müssen Hofmann und Olsen den deutschen Vorentscheid gewinnen. Der deutsche Sieger ist in Schweden direkt für das Finale qualifiziert.