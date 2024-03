Wenn es schon mal vorkommt, dass jemand von anderswo Deutschland über den grünen Klee lobt, muss man es auch entsprechend würdigen: Daher gehen herzliche Grüße raus an Rod Stewart, den inzwischen an Jahren zwar gereiften, an Sexappeal aber nach wie vor kaum zu überbietenden Sänger. In einem Interview mit der Zeitschrift „Playboy“ entpuppte sich der Engländer als wahrer Teutonen-Enthusiast. Er pries das deutsche Bier als fantastisch und steigerte sich zu folgendem Satz: „Die besten Dinge kommen aus Deutschland!“

Nicht nur aus Respekt vor dem Alter möchten wir dieser Einschätzung des 79-Jährigen unbedingt zustimmen. Denn wenn ein Brite so etwas sagt, muss schon was dran sein. Weil kaum ein anderes europäisches Land blickt traditionell so kritisch auf Deutschland. Rod Stewart hat in seinem Interview dann noch Modelleisenbahnen als besonderes Kulturgut hervorgehoben und damit über Umwege Baden-Württemberg gewürdigt, denn wie jeder weiß: Die Firma Märklin sitzt in Göppingen.

Somit darf sich nun auch der ehemalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer rehabilitiert fühlen. Denn lang und breit spottete die Journaille über dessen Modelleisenbahn. Wir sehen es schon vor unserem inneren Auge: Wie Rod Stewart im Seehofer’schen Keller gemeinsam mit Horst „I am railing“ statt „I am sailing“ anstimmt, dass sich nur so die Schienen biegen. (nyf)